Yankees y Dodgers con banderín

En las Grandes Ligas cada equipo juega 162 partidos del rol regular. La campaña inicia en abril y termina en septiembre.

Son 30 equipos, 15 en la Liga Americana y otros tantos en la Nacional. Como se conoce, éstos están divididos por zonas geográficas. El este, centro y oeste. Y ya estamos casi en la recta final. Se ha iniciado este mes patrio, viendo a los equipos del mejor beisbol del mundo, con un dejo de ansiedad por asistir cuando menos a un encuentro, antes de la postemporada. Normalmente lo hacemos todos los años. Hoy se me ha barrido. Me ha pasado de noche, al no irme un rato de convivencia a la tierra de Donald Trump, con todo y sus berrinches, así coloque muros o fortalezas.

Recientemente, en la visita de los Yankees al Dodgers Stadium, serie interligas, la respuesta a mi telefonazo fue que ni me “calentara” para el viaje, pues el boletaje estaba agotado. Así que no pude ver a esos Bombarderos del Bronx, en una serie de líderes divisionales en ambos circuitos.

Colofón. Y a propósito de cachorfos, galfis, turrikakis, -traducción- “Soy un señor que ama la vida y ama el amor”. ¡Ai´sí! Viendo las posiciones tanto de Yankees como Dodgers, éstos barrerán en sus divisiones y deberán agenciarse el campeonato sin mayores problemas. Falta menos de un mes para el cerrojazo. Yankees tiene clara ventaja sobre Tampa Bay y Boston, mientras que Dodgers hace lo mismo ante Arizona y San Francisco. El banderín parece estar asegurado, solo una catástrofe daría al traste. ¡Ni pensarlo!