A la caza por refuerzos

Me preguntan que si cuándo arrancará el Torneo de Futbol de Invierno de la Diamante Plus. La respuesta: No sé. Y es que muchos jugadores ya quieren entrar en acción. Otros no tanto.

El próximo lunes, en la sesión de directivos y delegados de equipos, podría salir a flote alguna noticia. Mientras tanto, las conjeturas van y vienen. Ya tienen camino andado, dicen.

Por lo pronto, los delegados de los equipos, así como los entrenadores, deberían ir procurando complementar su plantel para la próxima temporada. Se debe recordar que varios jugadores foráneos ya no estarán para la campaña que se avecina.

Principalmente los elementos de Guasave. Ellos volverán a vestirse en su liga local del vecino municipio y no tienen contemplado venir a reforzar a los cuadros de casa.

Así que para completar la nómina tendrán que volver a regresar algunos jugadores que no vieron acción en el campeonato próximo pasado.

Colofón. Y a propósito de caldus, veriyos, basupachis, -traducción- “Hoy en día todos caminan muy de prisa y no llegan a nada”. ¡Ai´sí! Caso concreto en los equipos de Santaneros y el campeón, Laboratorio Koch.

Ellos podrían ser los más perjudicados. Se presume que alrededor de seis jugadores no estarán jugando acá en The Rosca City en este invierno. Y la ventaja ahora sería para el Club de Veteranos y Los Abejorros de El Resplandor. Así pues, a la caza de nuevos refuerzos, claman.