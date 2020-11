La tómbola de los astros de futbol

El médico, filosofo, teólogo protestante y músico franco-alemán, Albert Schweitzer nos dice: “Con veinte años todos tienen el rostro que Dios les ha dado; con cuarenta el rostro que les ha dado la vida y co. sesenta el que se merecen”.

Nosotros decimos que es la ley de la vida. Si nos educaron para vivirla bien, alimentarnos sanamente, cuidarnos físicamente, hacer ejercicio, tomar descansos, viajar, convivir, y sentimentalmente agradecer las compañías, todo nos vendrá bien a pesar del físico de nuestro cuerpo, por los años de los años.

En Europa, los analistas de futbol mundial, hablan lo que tienen que hablar. Siguen con las comparaciones a pesar de los pesares. La tómbola de los astros sigue dando vuelta. Cristiano Ronaldo, el astro portugués, continúa siendo noticia, máxime ahora que ha llegado a una edad, -donde dicen los que saben- que es prohibido.

El mismo comentario se vierte sobre al crack argentino Lio Messi, pero con un poco menos de enfado, pues tiene unos años menos. Y nadie se acuerda que ahí en ese mismo pandero está el sueco Zlatan Ibrahimovic, de ascendencia bosnia y croata con 39 años de edad. ¿Hasta dónde puede durar la cuerda para jugar un futbol de primer nivel?.

Colofón. Y a propósito de vejigas, vejestorios y vecinos, ninguno de los tres se cuecen en el primer hervor, me comenta Mister Fly One Go. ¿Pero qué club no quisiera tenerlo entre sus filas?. El lusitano sigue haciendo goles con la Vecchia Signora, en las filas del Barca el argentino sigue siendo el rey y con el Milán, el fantoche es el Number One.