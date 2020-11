Las canchas son públicas y del pueblo

Las canchas son públicas, son del pueblo, me dice Mister Fly One Go. ¿De dónde sacaron esa maravillosa idea del cobro?, se interroga y me lanza la pregunta, pero él mismo se responde, al analizar que todo esto está fraguado en el mismo Instituto Municipal del Deporte y el Comité de Futbol, pues quién más puede saber cómo se está trabajando en el área deportiva.

Y así como el Club de Veteranos de Futbol cobra por utilizar sus instalaciones, dicen que en otros espacios también lo hacen. Son entrenadores y coordinadores de ligas. Ejemplo el caso de Tultita, también en Prado Bonito, ni se diga en Residencial del Valle, etcétera, ¿pero qué tanto, cuál será la cantidad, el porciento que buscan quitarles a estos organizadores de torneos para llevarlos al arca municipal?

¿Así se resolverán los problemas económicos en el deporte? Eso es lo que se piensa y que de ahí salga para el mantenimiento de todos los espacios deportivos, pero se han preguntado ustedes, -regresa Mister Fly con sus preguntas - ¿cuál es el presupuesto que maneja directamente el IMDESA?

Los regidores de Cabildo deben de saberlo. En resumen, muchos torneos no se llevarán a cabo. Nadie le entrará a la organización, sabiendo que ellos son los que realizan todo el trabajo y llegarán otros a quitarles su “pachocha”.

Colofón. Y a propósito de querubines, ventrílocuos y buscapiés, también se irán a ir sobre el organizador del Futbol Ejidal, para rebajarle sus entradas y así darle mantenimiento a las canchas de las comunidades rurales. Y finalmente: ¿Quién le hace el trabajo a quién? ¿El Instituto a qué le tira?