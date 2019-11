Quedan interrogantes en la Sub 17

El tema seguirá siendo si fue o no fue penalti. En lo particular, siento que no fue. Pero de ahí se derivan infinidad de comentarios y divagaciones, máxime por los analistas del deporte en la televisión.

México se quedó a un tris de conseguir su tercer título en esta categoría de un Mundial Sub 17. Brasil llegó a cuatro preseas ganadas.

La primera en 1997, 1999 la segunda, tercera 2003 y ésta del 2019. Nigeria viene siendo el país con mejores números. Cinco diademas conseguidas en total. Ellas en los años 1985, 1993, 2007, 2013 y 2015.

El Tri se queda con los dos títulos, del 2005 y 2011. Lo relevante es que México siempre está presente y es protagonista en esta categoría. Muchos nos preguntaremos el porqué.

México, que en cada edición envía una generación diferente de futbolistas a la anterior, viene siendo por la restricción de la edad. Eso es más relevante, resaltando el buen trabajo de las fuerzas básicas.

Colofón. Y a propósito de dolchos, jamullos, tirapichis, -traducción- “Lleno es de bondad quien nunca llega a envidiar”.

¡Ai´sí! Pero esa constancia difícilmente se ha reflejado en las categorías mayores. Otra interrogante que nos venimos haciendo es: ¿Dónde paran todas esas promesas, cuando realmente después de un tiempo no los vemos en los equipos grandes?

Con la regla de los jugadores extranjeros, se cierran los espacios en la Primera División y son contados los que atinan a descollar, si acaso logran asomarse.