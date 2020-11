Un título de sí se puede fuera de casa

En medio de la pandemia del coronavirus y con un parón deportivo de ocho meses, un equipo de futbol en The Rosca City se proclama campeón en la Copa Deportes Montiel. Infantes Sub 17 obtiene la corona absoluta en este torneo de verano. Logra el título de campeones al vencer 2-1 en la gran final a Multi-Plásticos Fura Mochis. ¡Y todo ello, fuera de casa! Uno no lo entiende, pues se acumulan las interrogantes. ¿Cómo le hicieron?

¿Dónde entrenaban, cuál fue el mecanismo para llegar a ello? ¿Tuvieron algún respaldo de las autoridades? Esta escuadra ganadora es dirigida por el entrenador Sergio “Patas” Sánchez. Debe saber el estratega que las autoridades lo andan investigando. Lo buscan y quieren cobrarle un porciento, ya que se dedica a entrenar jóvenes para el futbol y utiliza canchas que, dicen, son oficiales. Su estrategia tanto en las prácticas como en la competencia les dio los mejores dividendos. Así que se trajeron ese banderín de la Sub 17, y tendrán que festejarlo, -también- a escondidas, en lo oscurito, pues.

Colofón. Y a propósito de médulas descuartizadas, esto viene a ser una de las mejores noticias para el deporte en The Rosca City, pues desde el mes de marzo se suspendió toda actividad. La respuesta del entrenador y los jóvenes prospectos, en su afán de competencia, merece nuestro reconocimiento. ¡Sí se puede!