Rodrigo Lugo en la alfombra roja

Como dijera alguien por ahí: Fue una pasarela con moño y alfombra roja. Jugó de titular todo el partido. Y no desentonó, sino todo lo contrario. Rodrigo Lugo fue una de las figuras para el equipo Dorados, en su victoria de 3-1 ante Mineros de Zacatecas, en las semifinales de la Liga de Ascenso MX. Fue una noche redonda para el “Cachi”. El guamuchilense se está abriendo paso en el balompié profesional. La oportunidad que le ha dado el cuerpo técnico es válida. El mismo Diego Armando Maradona lo tiene en la cobertura de su alineación. Y el chico se deja querer, pues busca mejores alternativas y alcanzar otros peldaños. Esto apenas empieza y él debe saberlo. El camino es largo por recorrer. Pero para la afición en The Rosca City no pasó desapercibido. Acá en The Orange House, al estar en vivo el cotejo, los comentarios se vinieron en cascada rápidamente. “El Cachi” Lugo fue reconocido de inmediato por los estrategas locales Elías Manuel García Parra y Wilfredo Angulo.

Colofón. Y a propósito de nofasi, cochonas, raspuchiris, -traducción- “No le tengas miedo a las murmuraciones, son murmullos”. ¡Ai´sí!

Rodrigo Lugo viene siendo quizás un producto del trabajo que se lograra acá en The Rosca City con el entrenador Juventino López. El mentor tenía una filial del Club Dorados en el futbol casero. Y así como muchos otros jóvenes, ilusionado por algo grande, empezó su preparación y buscó él mismo proyectarse. Son los primeros pasos de muchos que tendrá que dar. ¡Suerte, “Cachi”!