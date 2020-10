Filtran lista de posibles candidatos del PRI

De relleno. Hasta risa causó la lista filtrada del PRI de los perfiles que están siendo analizados para las candidaturas a las alcaldías, particularmente de Ahome. Dicen que Jesús Valdés, presidente estatal del tricolor, fue quien operó la divulgación de los nombres. En realidad, algunos priistas aseguran que la candidatura caerá entre Álvaro Ruelas Echave o Bernardino Antelo Esper, contemplados en la lista al igual que Marco Antonio Osuna y Domingo “Mingo” Vázquez. Es más, todavía tiene sentido la inclusión de Fernanda Rivera, pero los otros mencionados ya hasta les suena a vacilada. Es más, se habla que los nombres de María Victoria “Vicki” Vega, Roque Chávez, Bosco de la Vega Valladolid, Juan Pablo Castañón y Luis Bastidas Vargas se toman más como relleno para el juego político que considerarlos en serio.



Indignación. En El Fuerte los perfiles que se están analizando causaron indignación. Más allá de Maribel Vega, Antonio Cota, Luis Alberto Lugo, Favián Cota, Bismark Orduño, lo que de plano no cuadra es que dejen por fuera a algunos. Incluso, a uno de los alfiles de la alcaldesa Nubia Ramos. Se trata de Leonel Vea, secretario del Ayuntamiento. Algunos priistas fortenses señalan que es posible que Ramos se haya decidido por Luis Alberto o Bismark. Sin embargo, la verdadera ausencia en la lista es José Luis Lachica, a quien algunos priistas de a pie lo consideran como la opción más viable.



La fama. Como en otros casos, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, está haciendo mucho ruido en el caso de la auditoría de la Japama, pero algunos ya adelantan que al final van a hacer pocas las nueces. De hecho, algunos consideran que es puro circo para tratar de recuperar la imagen perdida ante sus aspiraciones de ser ¡gobernador de Sinaloa! Así como muchos ahomenses, el exgerente general de la paramunicipal Luis Felipe Villegas no le inspira nada de confianza el resultado de la auditoría, sobre todo por haberla realizado Sergio Leyva, incondicional de Chapman, quien ahora sale con que lo contrató por no tener dinero para asignarle esa tarea a un despacho de mayor prestigio. Es más, el líder del grupo Fuerza Bachomo de Morena, Lucio Antonio Tarín, asegura que la auditoría la ordenó el alcalde para simular que hace algo, pero al final no va a hacer nada. Bien dicen que crea fama y acuéstate a dormir.



En problemas. El ambiente se le enrarece más al gerente general de la Japama, Guillermo Blake Serrano. En el contexto del presunto fraude de 60 millones de pesos, revelado por Chapman resultado de la auditoría, un grupo de vecinos del poblado Luis Echeverría realizó un plantón en las oficinas como protesta por no tener agua desde hace un mes. Y ni modo que Blake Serrano diga que no sabía, porque los vecinos dijeron que ya le habían expuesto el problema a él en forma directa y que se comprometió a resolverlo, pero el problema sigue. El pésimo servicio cunde a lo largo y ancho del municipio, además del afloramiento de las aguas negras. Eso sí, alegan que no tienen dinero para resolver los problemas, pero bien que el séquito de funcionarios allegados a Chapman cobran muy bien en la paramunicipal.



Arranque. Dicen que aun cuando no se ha expedido la convocatoria para el cambio en la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo, los dos “gallos” no se atienen a eso. Ya Víctor García y Luis Alonso Ruiz andan en plena campaña. Cuando uno sale de ver a un delegado entra al quite el otro. La disputa por lograr la adhesión de los delegados está a todo lo que da. Se habla que en el arranque Víctor García trae buenos números. Sólo falta que estos se reflejen en la elección.