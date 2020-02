Fin de la fiesta de la fiesta del Carnaval de Mazatlán

Fin de la fiesta. Aunque la fiesta de carnaval ha resultado en su mayor parte tranquila, con todo lo que pueda suceder hoy, el último día de la centenaria celebración, ya es irreversible el hecho de que habrá polémica para varios días. La empresa Ana’s Lewis Legado, integrada por las hermanas del desaparecido diseñador de carrozas carnavaleras, Rigoberto Lewis, han anunciado una rueda de prensa después de que termine la fiesta. No es difícil adivinar lo que dirán. Ya han dicho que se han sentido boicoteadas por el mismo Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, que dirige José Ángel Tostado. Han referido que durante el primer desfile del carnaval, se les negaron plantas de energía para iluminar sus creaciones, y en el caso de la carroza del Rey del Carnaval, no les autorizaron ni siquiera terminar de armarla, por lo que la alegoría recorrió le paseo costero inconclusa. Otros temas a discutir es la imposibilidad del Ayuntamiento para detener la renta de sillas en la ruta del primer desfile a precios de hasta 200 pesos. Hasta la Profeco levantó constancia de esa situación.

Sentencias mínimas. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Inzunza Cázarez, hizo una revelación que no caerá nada bien en los grupos que defienden los derechos de las mujeres, que han salido a las calles para gritar justicia y que no haya más feminicidios en Sinaloa. Resulta que los agentes del Ministerio Público buscan que todos los casos sean mediante el procedimiento abreviado, no con sentencia absolutoria, con el fin de no presentar las pruebas de cada caso. ¿Qué significa esto? Que el personal de la Fiscalía General del Estado, con tal de no hacer bien su trabajo e investigar a fondo los casos para buscar las penas máximas contra los feminicidas, negocian con ellos para que el caso sea concluido y así obtener la sentencia, que en las estadísticas puedan presumir, aunque los feminicidas salgan pronto de prisión. Desde hace varios años ha habido diferencias entre los Poderes Judicial y Ejecutivo estatales y la Fiscalía, y con esta declaración queda más que demostrado, porque deja en evidencia las malas prácticas y la ineficiencia para lograr sanciones más fuertes para quienes asesinen a una mujer, que es de los delitos que no han podido controlar en la entidad, y del cual ha habido un reclamo muy intenso de la sociedad, particularmente de las mujeres, que preparan un paro nacional para el 9 de marzo en contra de los feminicidios y de la violencia.

Levantan la mano. A raíz de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel informó que se abrió una convocatoria para recibir propuestas para directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres (Ismujeres), muchas de las eternas aspirantes se han emocionado y se les ha visto en eventos públicos a donde acude el mandatario estatal para que las vea, saludarlo y decirle que están interesadas en el puesto que dejó vacante Reyna Araceli Tirado Gálvez, quien se quedó como encargada del despacho de la dirección general del Ismujeres. Lo que no saben todas las suspirantes es que estas prácticas de nada les van a servir, porque la propuesta que enviará al Congreso del Estado la tomará con base en las propuestas que hagan los colectivos de mujeres y el perfil que tengan; y esta sería una concesión más del gobernador, en espera de que los diputados locales la ratifiquen con su voto, para evitar que vuelve a suceder lo ocurrido con Araceli Tirado.

Incumplen. A pesar de que la Ley de Movilidad del Estado contempla que los choferes de camiones urbanos deben contar con seguridad social, pocos tienen este derecho laboral, y no se ha podido garantizar al resto. Estos son de los temas pendientes que tiene Feliciano Valle Sandoval, director de Vialidad y Transportes, quien debe poner más mano dura en contra de los concesionarios y permisionarios del transporte para que cumplan la ley; así como para prestar un mejor servicio a los usuarios.