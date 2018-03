Fin de la novela en la Diamante

¿Será el final de la novela “La Maldición del Alacrán? ¿Se estará escribiendo el último capítulo? Eso es lo que se espera en el triángulo futbolero de la Diamante-Platino. ¿Pero será un final feliz? ¡Todo apunta a que no! La salida del equipo Santaneros fue inminente. Luego de la petición por la inclusión y el regreso de sus jugadores Antonio García y Wilfredo Angulo, la respuesta negativa para Santaneros, la decisión final de su delegado, fue de abandonar el torneo de inmediato. Y así se confirmó este lunes anterior en la reunión sostenida con la directiva. ¡Santaneros queda fuera! El campeonato municipal continuará con tres equipos. Club de Veteranos, actual campeón, Los Abejorros de Taquería El Encontrado y Laboratorio Koch. No hubo ningún acuerdo, y la retirada, la estampida, se dio. En verdad, ello se veía venir. Las primeras impresiones de darle chance para fortalecer su cuadro fueron puros formulismos.Y a propósito de angus, fangus, comicakis, -traducción- “Nuestro amor no es un secreto, ya te lo platiqué”. ¡Ai´sí! Y para el cuadro Santaneros no había de otra. Si se quedaba, era seguir siendo el “patito feo” de la competencia. Nunca ha podido figurar, no tiene “estrellas” en el firmamento. Apartarse de un sueño guajiro era su mejor opción. Así, la novela de episodios turbulentos llega a su fin, sin el esperado apapacho de reconciliación, sino todo lo contrario.