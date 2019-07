Fin de “los moches” y chantajes

Tajante, el coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, Jaime Montes, afirma que “se acabaron los moches” y que el gobierno de la Cuarta Transformación no se dejará chantajear por marchas de supuestos productores agrícolas, por administradores de guarderías, ni tampoco por diputados y políticos a los cuales se les acabaron sus prebendas.

Hoy Montes viajará a la Ciudad de México a entrevistarse con funcionarios de Economía y para conocer los cambios en cuestiones de minería, pero ayer y antier sostuvo reuniones de trabajo, hizo una gira a los altos de Sinaloa, hasta los límites con Chihuahua, verificando los lugares donde se instalarán los módulos integrales de atención ciudadana, de entrega de apoyos y los censos, así como los cajeros automáticos de Bansefi, para que lleguen a toda la población.

Parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que, si los campesinos quieren manifestarse que se manifiesten, pero no habrá marcha atrás, ya no se entregarán los apoyos a través de las organizaciones políticas como la UNTA, Antorcha Campesina y demás, porque los líderes se quedaban con la mayor parte y a los de abajo no les llegaba nada.

Lo mismo sucedía en Sedesol, había muchos políticos que solo cobraban como aviadores, con las estancias infantiles había prestanombres que tenían 10 o 15 guarderías, con 20 o 30 niños cada una y cobraban por 50 o 60, solapados por funcionarios. A Serapio Vargas, que acaba de encabezar una manifestación, lo describe como dueño de un centro de acopio de granos y como a un político que siempre ha hecho el trabajo sucio para los gobernadores en turno.

También se acabaron las gestorías de los diputados locales y federales, ahora se dedicarán a legislar.

Popurrí. Se vino encima la temporada de lluvias y los ahomenses están con el “Jesús en la boca”, pidiendo que no nos vaya a llegar un huracán o simplemente una lluvia torrencial como las del año pasado que inundaron la ciudad y todo el municipio, causaron daños millonarios y dejaron a su paso a miles de familias damnificadas. Todavía no nos reponemos de ese desastre y los riesgos ahora son mayores, porque el sistema de drenaje sigue colapsado, con obras de reconstrucción a medias o aún sin iniciar, en El Carrizo todavía está roto el puente en uno de los carriles de la carretera México 15 y a los habitantes se asustan hasta cuando ven el cielo un poco nublado. Temen atravesar por otra situación apremiante.

CORRUPCIÓN. Ni modo, en esta ocasión no se pudo, pero para el próximo año las corporaciones policiacas de Ahome, en especial los tránsitos, pueden esforzarse un poco más y lograr el campeonato de percepción de corrupción a nivel nacional, ya que Los Mochis sale en segundo lugar, y los focos rojos vienen de tiempo atrás, el exalcalde Álvaro Ruelas lo reconoció cuando andaba en campaña, y más allá todavía durante el gobierno de Francisco López Brito, a los agentes les colgaron un gafete con la leyenda “no soy corrupto, no recibo mordida”, pero poco o nada se ha avanzado.

