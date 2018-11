Final con más sombras que luces

Y sí, es el final de una era y el inicio de otra y como todo inicio, incierto. Florestán.

Esta medianoche termina el sexenio del presidente Enrique Peña con más sombras que luces. Un gobierno que inició deslumbrante con el Pacto Por México que asombró al país y al mundo: el primer gran acuerdo político de la democracia entre el gobierno y la oposición desde el que construiría el mayor paquete de reformas estructurales jamás visto, que se fue gastando conforme avanzaba la aprobación de dichas reformas y que se agotó con la fiscal y la energética, cuando Peña Nieto había logrado su proyecto reformista en el que, sí, perdió capital político, pero es para eso, para usarlo.

Después del segundo año, vino el alejamiento de la oposición, reclamos, reproches, traiciones y divisiones, pero ya había reformas.

También, se presentaron los dos hechos cambiaron el positivo por el negativo y marcaron su gestión: la Casa Blanca y los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en la complicidad del crimen organizado, el poder local de gobierno y las policías municipales.

El gobierno de Peña Nieto se vio rebasado y no supo responder ni a uno ni a otro, al tiempo que se acercaban los tiempos electorales y operaba para mantener al PRI en Los Pinos.

Pero tampoco pudo construir un candidato fuerte y competitivo. Aquí, le dije alguna vez, la tortuga se echó a dormir y la liebre, Andrés Manuel López Obrador, nunca se cansó de correr en busca de la presidencia de la República. Tuvo que postular a un externo, para lo que modificó los estatutos del PRI, pero su dirigencia no respondió, sus bases tampoco. Salieron tarde y mal. El uno de julio no solo perdió las elecciones ante el mayor número de votos jamás obtenido por un candidato, 30 millones, 53 por ciento del total, si no que su partido se fue a una distante tercera fuerza con una mínima representación legislativa y sin ganar una sola de las nueve gubernaturas en juego, dejando todo el escenario a su sucesor, apostando por una transición de terciopelo en la que poco a poco se fue diluyendo.

El tiempo juzgará su gobierno y el legado de sus reformas.

Estoy seguro que él nunca quiso, nunca pensó terminar así.

Y yo tampoco.

RETALES

1. AVANZADA.- El Servicio Secreto de Estados Unidos exigió coordinarse con personal del Estado Mayor Presidencial para cubrir la seguridad y logística del vicepresidente Pence, Ivanka Trump y la numerosa delegación que mandó Donald Trump. Y claro que habrá gente armada en San Lázaro;

2. ESTRENO.- Esta medianoche toma posesión el primer gobernador de Morena en la historia, Cuitláhuac García, que protesta esta medianoche como gobernador de Veracruz ante el Congreso local en Xalapa; y

3. NONES.- Luis Mandoki, el extraordinario director de cine, renunció a la dirección de RTC de la secretaría de Gobernación antes de ocuparla. Llegó, vio, preguntó y se fue.

Nos vemos mañana, pero en privado.