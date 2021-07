Final de curso 2020-2021

Buenos días.

La evaluación del año escolar con sus éxitos y fracasos, con sus retos y estímulos, me ha llevado y sin pensarlo, a analizarme.

Un año complicado por la pandemia porque la vida se hace cada día más complicada y, ante esas circunstancias, cuántos sucesos se presentan llenos de emotividad, de enojo, de querer solucionar de un plumazo los problemas que durante todo el año no se atrevieron a afrontar.

Al analizar mis respuestas, hay algo que me está sacudiendo; muchas cosas he dicho a las personas, pero sobre todo a Dios, que no las he sentido. Que me dominaré. Que no volveré a hacer esto o aquello.

Que ahora sí me esforzaré por ser lo que prometí y acepté ser. Sin duda, Dios vio mi poca decisión, mi superficialidad, pero Él, Él me tomó la palabra.

No le interesó si mi determinación era profunda y veraz, simplemente me creyó porque me ama, y eso, eso vale más que todo.

