Finalmente nunca supieron. Hasta la fecha, los diputados locales siguen discrepando por los recursos que fueron asignados y reasignados en el Presupuesto de Egresos del 2020. La presidenta de la Comisión de Hacienda aclaró a la prensa que son 480 millones de pesos de reasignación; sin embargo, la cifra sigue sin concordar con el total que anunció el grupo de Morena y con la suma de las reasignaciones no impulsadas por tal grupo parlamentario. Nadie sabe cuál fue la cifra real, así la cuestión entre los legisladores.

Empezó el bombardeo. No solo son carteles por la ciudad, apenas empieza el 2020 y los ciudadanos ya están siendo bombardeados a través de sus teléfonos celulares para ser cuestionados sobre su preferencia política rumbo a las elecciones del 2021 y la evaluación que le dan a los personajes políticos sobre su desempeño en el cargo que hasta el momento ostentan. Sobre quienes han recibido llamadas están los diputados Sergio Jacobo Gutiérrez, del PRI, y Graciela Domínguez, de Morena; el dirigente del PRI Sinaloa, Jesús Valdés; el delegado de Redes Sociales Progresistas, Gerardo Vargas Landeros, y el actual gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel. Y no solo las llamadas insistentes, también las encuestas con preferencia a algún posible candidato han empezado a difundirse, como es el caso de una hecha por “statu quo advance”, que tiene una clara inclinación preferencial por Héctor Melesio Cuén Ojeda y la cual llegó directamente a los whatsapps de los ciudadanos.

El Congreso ya se rindió con la ASE. Con los brazos torcidos, ante la falta de obligatoriedad en la ley para la imposición de denuncias consecuentes de la revisión de cuentas públicas, el Congreso del Estado aceptó la matriz de evaluación y revisión de los procesos de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado. Al parecer, el hecho de que las cuentas públicas de los entes fiscalizados terminen en un proceso judicial por mal manejo de recursos está siendo más imposible y a pesar de que la Comisión había mantenido una postura fuerte en contra del trabajo de la ASE, tal parece que calmó los ánimos, pues por palabras del presidente de la Comisión: “apenas va empezando el año”.

La crisis pesquera. En el sector pesquero de Sinaloa hay una verdadera preocupación por la escasez de camarón tanto en altamar como en los esteros. La Unión de Armadores del Litoral Pacífico ya ha alertado que el problema pudiera ir más allá de las bajas capturas, pues también se ha detectado la desaparición de especímenes reproductores. Esto compromete a los resultados de las próximas temporadas, pues sin reproductores la recuperación sería imposible. La situación ya es del conocimiento de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Por ello, el flamante diputado federal por Morena, Mario Osuna, se ha planteado la tarea prioritaria de gestionar un mayor presupuesto para la siembra de larvas, que en el 2019 ya fue muy baja y pudiera ser uno de los factores que incidieron en el desplome de las capturas.

Nerviosismo. Un ambiente de zozobra es lo que se vive en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable de Escuinapa. Y no es para menos, cuando el gerente de la dependencia, Juan Manuel Grave, inicia la semana anunciando un programa para el despido de trabajadores. Hasta ayer la gerencia no decidía cuántos empleados serán dados de baja como parte de un plan para la recuperación financiera de la Junta. La medida no es poco polémica, ya que genera la pérdida de empleos de los cuales dependen las familias, cuando hasta hace algunos meses se priorizó el gasto en la redecoración de las oficinas administrativas.