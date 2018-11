¿Firmamos nuevo TLCAN sin Canadá?

En México hay algunos sectores empresariales y políticos muy eufóricos porque creen que el final de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos está cerca y ello dará mayor certidumbre a las exportaciones, la inversión y el empleo.Pero hay quienes advierten que el gozo se puede ir al pozo si Canadá no es parte del acuerdo trilateral y los gobiernos de Donald Trump y Enrique Peña Nieto terminan anunciando un acuerdo exclusivamente bilateral y limitado.Y si a ello le sumamos el jaloneo que se traen los equipos del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, entre los que defienden con uñas y dientes la soberanía energética y los pragmáticos que creen que el petróleo puede ser parte del TLCAN, la recta final de la negociación va a ser de película.Hay fuentes dentro del gobierno y representantes del sector privado que opinan que en ocho días va a ser muy difícil cerrar un buen acuerdo para México, a menos que el equipo de Ildefonso Guajardo ceda temas sensibles y acepte cualquier acuerdo que le imponga la administración Trump.Hay muchos capítulos finos, como los casos de Solución de Controversias, Energía, Propiedad Intelectual, Laboral y Trato Nacional a las Inversiones, donde los textos no están concluidos y sin la participación de Canadá se antoja muy cuesta arriba un buen acuerdo comercial para la región.El último día del mes, viernes de la próxima semana, vence el plazo para que el gobierno de Trump aproveche el esquema del fast-track y avise al Congreso que ha llegado a un acuerdo con México y Canadá. Acto seguido tendrá 90 días para presentar el texto final y sea votado a favor o en contra por los legisladores.Aquí el nuevo Senado, que seguramente presidirá el morenista Ricardo Monreal, recibirá en su momento el texto negociado por el gobierno de Peña, pero también podrá rechazarlo o aprobarlo; sobre todo si se incluyen capítulos como el Laboral o Energético que van en contra de la política del nuevo gobierno.Hay voces que creen que es mejor no firmar un acuerdo limitado y buscar uno menos conservador vía la Organización Mundial de Comercio y el Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífico (TPP11) antes de terminar y firmar uno, donde México dio todo o casi todo.En la semana se llevaron a cabo seis asambleas de tenedores de las emisiones bursátiles de Planfía. Dos de las emisiones fiduciarias PLANFIA 15 y 16 y cuatro asambleas conjuntas de las emisiones quirografarias 004, 005, 006 y 00717. Sorprendió la actitud de Invex, de Juan Guichard, que por conducto de su abogado, Daniel Ibarra, solicitó el diferimiento para llamar a cuentas a los Consejeros de Planfia, mientras que por otro lado empezó a ejercer acciones legales, anteponiendo el interés como banco sobre el de los tenedores bursátiles que representa. Respecto de las asambleas de corto plazo, se decidió la prórroga de las emisiones 004, 005 y 006, en tanto que la asamblea de la 00717 quedó pendiente para el lunes, ya que Monex, que funge como representante común, publicó el martes por la noche un evento relevante dando por vencida la emisión, a pesar del acuerdo previo para prorrogarla y estando presente el 97% de los tenedores en la asamblea que el bando de Héctor Lagos había convocado desde el 12 de agosto, precisamente para esos efectos. No pasó desapercibido que a la publicación del evento relevante por parte de Monex, siguió otra publicación aclaratoria de la empresa emisora, manifestando que había pagado por adelantado el cupón que Monex estima vencido.El presidente Enrique Peña operó para cerrar un temita que arrastró a lo largo de todo su sexenio. El pleito de su amigo Juan Collado con el financiero Martín Díaz. Ambos terminaron mal por Oceanografía que derivó en el encarcelamiento de Amado Yáñez y el autoexilio del primo de Francisco Gil Díaz en los condominios del Four Seasons de Miami. Collado lo defendió, pero se cobró a lo chino, con las acciones de control de aquél en Caja Libertad. Por instancias de Peña se acaban de dar la mano. La interrogante ahora es si a Díaz le alcanzará ahora para librarse de Julio Scherer, el próximo Consejero Jurídico de la Presidencia.¿Se acuerda del escándalo de Pensionissste? Esta afore tomó la cuestionable decisión de invertir en acciones de ICA cuando iba en ruta directa al concurso mercantil. La orden del equipo dirigido por José María de la Torre resultó en un quebranto de 420 millones de pesos. Pensionissste todavía sigue litigando contra la constructora que preside Bernardo Quintana. Pues qué le cuento: resulta que la misma afore de los trabajadores del ISSSSTE también invirtió en los CKDs de Oro Negro, la empresa de servicios petroleros de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo que está al borde de la quiebra. Se lo pasamos al costo.El que llamó la atención el martes por la noche a su arribo al Hotel Presidente InterContinental fue Alfonso Romo. El futuro Jefe de la Oficina de la Presidencia acaparó la mirada de propios y extraños que fueron convocados a la cena del Grupo Financiero Banorte, que preside Carlos Hank González. Y es que el dueño de Vector llegó con un aparato de 30 guardaespaldas. Pero no se espante. Dicen los que saben que está probando personal para seleccionar a los 20 que habrán de constituir la ayudantía que protegerá al presidente electo Andrés Manuel López Obrador.Por cierto: anda corriendo un rumor y tómelo como tal. Que los de Banorte quieren quedarse con Invex, el banco que comanda Juan Guichard. Han habido sondeos muuuy preliminares. Los Hank quieren posicionarse en el segundo lugar del mercado, solo abajo del BBVA-Bancomer, que preside Luis Robles. Contra lo que se creía, un gobierno de López Obrador les viene bastante bien en sus planes de expansión. Y todo por ser el único banco grande controlado por mexicanos… y por haber tenido de consejera a Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación.