Fiscal desaira a diputados en el Congreso de Sinaloa

Fiscal desaira a diputados. Tal y como se previó un día antes, el Fiscal General del Estado no acudió a comparecer ante el Congreso del Estado, después de haber sido llamado a mediados del mes de noviembre. En cambio, Juan José Ríos Estavillo hizo llegar al Poder Legislativo un documento con la comparecencia de lo que puede decir de manera pública sobre el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, tema por el cual había sido llamado en primera instancia. Ríos Estavillo justificó su ausencia y la manera en que hizo llegar la información a la Mesa Directiva del Congreso, con que los detalles que contiene la investigación del caso son privados y no pueden darse a conocer. Aunque el mensaje que se envía por ser la autoridad responsable de rendir cuentas, es el de que se esconde y evita ser cuestionado tanto por los diputados, como por los medios de comunicación. Una mala movida por parte del Fiscal, que ya ha sido bastante cuestionado por la exigencia de mejores resultados en materia de investigación y persecución de los delitos, y evadiendo este tipo de ejercicios de transparencia y rendición de cuentas solamente le abona no los mejores adjetivos al puesto que preside.

Deslinde. Al darse cuenta de que la usaron, la dirigente de las Rastreadores de El Fuerte, Mirna Medina, terminó de sepultar la campaña que se había reiniciado en contra del alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, con el tema de los desaparecidos. La información que circuló en las redes sociales tomando en cuenta sus declaraciones fue sacada de contexto para dejar mal parado a Ruelas Echave previo a su primer informe de gobierno. Medina alcanzó a desmentir antes del acto de rendición de cuentas de Ruelas Echave que los casi 600 desaparecidos del que tienen registro sean solo de Ahome, sino de otros municipios de Sinaloa. La lideresa de las Rastreadoras planteó que no se va a dejar usar por nadie, como evidentemente lo hicieron con claros tintes políticos.

Se mantiene autoritarismo. Los vendedores ambulantes de la glorieta Sánchez Taboada están cansados de no poder trabajar, y a pesar de contar con permisos federales por autoritarismo, el municipio no los deja trabajar, exponiéndolos a que su permiso federal sea revocado al cambiarse de lugar donde se estipula, por lo que los afectados solicitan garantías de promesas por escrito al municipio y a Semarnat sin que estas lleguen porque ambas se deslindan echándose la bolita y sin dar certeza a vendedores quizá en espera de que el mes de diciembre se termine y se tenga que utilizar de nuevo la fuerza pública para retirarlos al dejar solo 27 vendedores porque «no cumplieron»; mientras que los vendedores trabajan en lo que pueden para mantenerse ante la falta de sensibilidad de las autoridades.

Ni sufren ni se acongojan. Quienes van con todo y dicen no sentir temor alguno por los frentes o alianzas políticas que se puedan conformar por parte de otros partidos son los miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues el presidente del Comité Directivo Estatal, Carlos Gandarilla García, dijo que el Frente que se conformó entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano no tiene identidad ideológica, incluso le han fallado al pueblo de Sinaloa, al igual que a otros estados del país. Ya se verá si lo que afirma el dirigente estatal se ve reflejado el próximo 2018.