Fiscal dice que sí comparecerá

Tras hacer caso omiso del llamado a comparecer ante el Congreso del Estado, el titular de la Fiscalía General, Juan José Ríos Estavillo, asegura que está obligado a responder a este tipo de citas, pero que de momento mandó por escrito los avances que se tienen en el caso del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, simple y sencillamente porque ellos son solo apoyo de una investigación que encabezan autoridades federales. Aunque puede tener algo de certeza lo que declara, lo que sí es cierto es que el fiscal ha sido cuestionado no solo por este caso, sino por otros que han lastimado a la sociedad sinaloense y tantos crímenes que se han cometido en la entidad y que siguen sin aclararse, perdidos en una torre de papeles que pareciera no tener fin. Informa que pronto se reunirá con los legisladores locales, pero primero pedirá apoyo a la PGR para llevar un informe más detallado, aunque la reunión sería en privado, pues dichos datos no pueden darse a conocer en público para no entorpecer los avances.