Fiscalía tiene el nombre de quien contrató a quienes amenazaban en zona rural

Ya hay nombre. La Fiscalía ya lo sabe. La detención, el 6 de mayo de un grupo de civiles fuertemente armados en Mazatlán, se ligó desde un principio a quienes estaban sembrando temor entre los ciudadanos en la zona sur. Y se mencionó su posible relación con las amenazas que lanzaron contra operadores políticos y simpatizantes de candidatos y partidos diferentes a Morena. Pues ya se sabe que en sus declaraciones mencionaron nombres de quienes los “contrataron”. La Fiscalía ya tiene esa información y será interesante que lo difundan para que la ciudadanía conozca a quién y quiénes les interesó utilizar a civiles armados en esta contienda electoral, que ya ha provocado que algunos candidatos en la zona sur decidieran renunciar a sus aspiraciones. El expediente ahí está.

Leer más: ¡AMLO es el más popular pero el menos eficiente!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lo que quiere Rocha. Ahora resulta que el candidato a la gubernatura por Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, no solamente quiere que los ciudadanos voten por él… Quiere que lo hagan por los demás candidatos. No se ha dado por enterado o no le importa, que sus “compañeros de fórmula” ya mostraron el cobre. Rocha Moya quiere que los ciudadanos voten por “El Químico”, Luis Guillermo Benítez, en Mazatlán. ¿Y todas las denuncias de corrupción y nepotismo en su contra qué? Y que no eche Rocha Moya mano a la amnesia. La síndica procuradora, Elsa Bojórquez, lo mantuvo enterado de principio a fin de las tropelías cometidas por el “Químico” como alcalde. ¿Y aun así quiere que voten por él? En Culiacán pide que voten por Jesús Estrada Ferreiro, un gris alcalde que solo hizo el ridículo al frente del municipio. ¿Y quiere que voten por él? En Ahome es peor el escenario. Rocha Moya pide que voten por Gerardo Vargas y Billy Chapman. No se da por enterado de que ambos están convertidos en un lastre. Ayer, Rocha Moya se dio cuenta de que muchos pretenden “cruzar el voto” este 6 de junio. Dijo que eso es inaceptable. Si pudiera, Rocha Moya también pediría el voto para Melesio Cuen, pero como no aparece en las boletas, no lo hace. Aunque Cuen ya ganó. No le interesa a Rocha Moya que los diputados federales de Morena que hoy pretenden reelegirse y los diputados locales también, ninguno ha estado a la altura de lo que demanda Sinaloa. Y aun así pide el voto.

Leer más: Kamala aquí: atrapada sin salida

Caos en vacunación. Ayer se vivió nuevamente la desorganización, el caos que impera en el programa de vacunación. Convocados a las instalaciones del hospital general de Mazatlán, personal del Sector Salud que aún falta por ser vacunado y trabajadores burócratas estatales acudieron a recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Cientos de personas llegaron hasta el hospital general. Muchos de ellos habían sido citados para las 10:00 horas. Pero ya pasaban las 12:00 cuando ni siquiera comenzaban a vacunar. En medio de un intenso sol que quemaba. Un calor sofocante. Sin ninguna previsión de carpas para ofrecer por lo menos sombra. Mucho menos la intención de proporcionarles agua para evitar “golpe de calor”, la jornada de ayer afuera del hospital general de Mazatlán se convirtió en momentos en todo un calvario. Muchos de quienes acudieron pasadas tres horas a la que fueron citados, decidieron retirarse. Y no porque no quisieran ser vacunados. Sencillamente porque el fuerte calor y la falta de líquidos amenazaba con afectarlos. La sana distancia no apareció. Y muchos permanecieron ahí por varias horas hasta que finalmente recibieron la primera dosis de la vacuna AstraZéneca.