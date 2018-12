Flagelo que golpea a las familias

Una de las peores pesadillas que se pueden tener es llegar a tu casa y encontrarte con que ésta ha sido saqueada. Por desgracia es un fenómeno que a lo largo de los últimos años ha sido recurrente en Mazatlán y que no ha sido frenado por las autoridades. Lo más lamentable es que ni se logra prevenir el delito, y menos logra castigarse. Prácticamente nunca se da con los responsables y por ende las víctimas no recuperan sus bienes.

Actualmente, tener un hogar con las necesidades cubiertas implica esfuerzos de años, y todo se puede ir en cuestión de minutos. Las policías no sólo son insuficientes, sino también ineficientes. Así está demostrado en los resultados en materia de seguridad. Y se ve difícil que esto pueda cambiar en lo inmediato, aunque al parecer existe la voluntad de atacar este delito.

La ciudad de Mazatlán es cada vez más grande, con asentamientos alejados donde muchas familias trabajan y dejan sus domicilios por gran parte del día. Esto es aprovechado por los delincuentes que pueden deshacerse de lo robado, incluso hasta en casas de empeño, donde rara vez piden factura de compra antes de recibir un artículo. El riesgo, de que los robos sigan sin control, es que se materialice la amenaza de vecinos, de hacerse justicia por mano propia en contra de los delincuentes.