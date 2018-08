Focos rojos en acreedores de Geo

Con la novedad de que entre los acreedores reconocidos de Geo se prendieron los focos rojos ante la demanda que hace unas semanas promovió Sólida Administradora de Portafolios, subsidiaria de Banorte, en contra de esa desarrolladora de vivienda que no termina de ver la luz al final del túnel.



De ese caso ya le habíamos adelantado algo hace un mes. Sólida, que participó en el aumento de capital por tres mil 500 millones de pesos de la viviendera, se quiere adueñar indebidamente y en detrimento del resto de los acreedores de los proyectos y reservas territoriales de Geo.



El consejo de administración de ésta, que es manejado por Sólida, sin mayor objeción se ha allanado a las pretensiones de la subsidiaria de Banorte, celebrando incluso, y sin el conocimiento del juez concursal y de los acreedores, convenios de transacción que permiten a Sólida quedarse con todos los bienes de Geo.



El punto es que a Geo y sus subsidiarias quedarían en un cascarón de empresa con un valor de cero, lo que alarmó ya a varios acreedores. Le había adelantado que Fians Capital interpuso un amparo con el que consiguió suspender a Sólida-Banorte la ejecución del fideicomiso de los activos de Geo.



El recurso lo presentó Alberto Sidaoui en el Juzgado 14 de lo Civil de la CDMX en tanto que Sólida, la subsidiaria del grupo financiero de Carlos Hank González, promovió cinco procedimientos para quedarse con los activos de Geo ante el Juzgado 36 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la misma CDMX.



Además de Fians otros acreedores que podrían ver perdido su patrimonio son Inbursa de Carlos Slim, Citibanamex de Ernesto Torres, BBVA-Bancomer de Eduardo Osuna, Santander de Héctor Grisi, Scotiabank de Enrique Zorrilla, Nafinsa de Jacques Rogozinki y JP Morgan de Eduardo Cepeda.



También considere en ese mismo grupo de acreedores reconocidos a Morgan Stanley que lleva Jaime Martínez Negrete, Credit Suisse que comanda Jorge Villarreal y Deutsche Bank que dirige Juan Oberhauser, amén de los fondos Ashmore, Aria, Luxor, TCW, Pacific Investment y el Bank of New York.



OXXO IMPARABLE

Al cierre del segundo trimestre del año Oxxo, que maneja Eduardo Padilla, superó ya a todo el retail en materia de flujo operativo. La subsidiaria de Femsa, que preside José Antonio Fernández Carvajal, El Diablo, rebasó a Chedraui de José Chedraui, Walmart que preside Guilherme Loureiro y Soriana de Ricardo Martín Bringas, tras reportar a la bolsa un flujo operativo acumulado de ocho mil 10 millones de pesos en los seis primeros meses del 2018. En ese mismo lapso la cadena de tiendas de conveniencia llegó a 17 mil 500 puntos de venta, esto es mil 300 tiendas más en los últimos 12 meses, que equivale 3.5 diarias o una cada siete horas. Un auténtico fenómeno Oxxo, que dicho seas de paso, ¿sabe quién lo lanzó en 1977?, ni más ni menos que Alfonso Romo, entonces encargado de comprar nuevas empresas del Grupo VISA.



VAN MORÁN Y JALIFE

Ayer se confirmó el adelanto que le dimos hace varias semanas sobre quién sería el subsecretario de Transporte. En efecto, se trató de Carlos Morán, de largo andar junto al propio Javier Jiménez Espriú. La designación de Cedric Escalante como subsecretario de Infraestructura cayó muy bien al interior de la misma secretaría porque reivindica a los ingenieros de esa dependencia, pues se trata de un funcionario que hizo una larga carrera ahí. La sorpresa fue Salma Jalife, ex comisionada de Cofetel, quien será subsecretaria de Comunicaciones y Tecnología de Información, cartera por la que se perfilaba Abel Hibert, cuadro que nos aseguran es muy probable se quede en la oficina de la Presidencia apoyando a Alfonso Romo.



HERNÁNDEZ HADDAD

El exsenador priista tabasqueño, Humberto Hernández Haddad, será subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo. El excónsul general de México en San Antonio en el gobierno de Ernesto Zedillo está prácticamente amarrado en el equipo que está integrando Miguel Torruco, quien tiene la consigna de transparentar la real posición que ocupa nuestro país en el ranking mundial de la llamada industria sin chimeneas. El consuegro de Carlos Slim insiste en que la metodología que está empleando la actual Sectur, que encabeza Enrique de la Madrid, está equivocada porque se basa en el número de visitantes cuando debería considerar la derrama económica que generan esos paseantes.



INFRATEC ATRASA

Dicen que “el pez por su boca muere” y ese parece ser el caso del urbanista Juan Kaye. Aunque se jacte de su expertise no ha podido terminar los parques lineales que prometió para marzo pasado, o el puente en Chilpancingo, Guerrero. Resulta que aunque su empresa Infratec consiguió un contrato por más de 63 millones de pesos para embellecer el espacio público sobre el Río Huacapa, la meta no ha sido lograda. Pero no es la primera vez que le salen mal los cálculos. Está también el Puente de Palmira, en Morelos, que tardó más de cinco años en concluir. Ante ello vaya que esta constructora ya tendría que haber aprendido a mesurarse o a cumplir con los plazos de entrega.



ROMERO Y TREVIÑO

Mañana el propuesto como próximo director de Pemex, Octavio Romero, se reunirá con Carlos Treviño, actual titular de la llamada empresa productiva del Estado. Lo acompañará Fluvio Ruiz, quien se perfila para ser el director de Pemex Exploración y Producción. Se trata del primer encuentro que tendrán ambos funcionarios, el cual se da a un día de que Rocío Nahle, la próxima se secretaria de Energía, anunció que el equipo de transición inició la revisión de 105 contratos petroleros que se asignaron durante la administración de Emilio Lozoya y José Antonio González Anaya.