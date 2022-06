Focos rojos en colonias por índice de robos

audima

El reto. Resulta que la ciudad no estaba tan segura como la ‘cantaba’ el exsecretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, que cuando era abordado por reporteros, solo atinaba a decir que todo estaba en calma. Pues resulta que no estaba y ni está, dado que el comandante que quedó a cargo del despacho, reveló que hay colonias con altos índices de inseguridad, así que pondrá atención para tratar de poner orden, por el bien de la ciudadanía. Simón Malpica Hernández, quien antes de la renuncia de Alfaro se desempeñaba como director operativo en la corporación municipal, reveló que en fraccionamientos como Santa Teresa, Santa Fe y la colonia Francisco I. Madero hay focos rojos por el alto índice de robos a casa habitación, asalto a transeúntes y robo a comercio. El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública no la tiene fácil, pero hay algo a su favor, la experiencia que acumuló siendo director operativo, la cual deberá de aplicar para ofrecer resultados inmediatos a la ciudadanía que padece la inseguridad y cumplir con las expectativas que exige el alcalde Guillermo Benítez Torres, de lo contrario, podría correr la misma suerte que su antecesor.

El festejo de inauguración de un negocio ubicado en La Marina, propiedad de la familia Cuen, fue interrumpido la noche del pasado viernes por inspectores de Oficialía Mayor, quienes 'cayeron' para revisar que el establecimiento estuviera operando de manera legal. Dicen que los trabajadores del Ayuntamiento revisaron minuciosamente los documentos del local, donde minutos antes había estado el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para su inauguración. En el evento protocolario se estrecharon las manos Rocha y su exsecretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, a quien destituyó de su gabinete recientemente. Ambos personajes de la política despertaron asombro entre los presentes, pues se creía que mantenían una rivalidad, y en la inauguración, ambos se mostraron sonrientes y cómodos. También se hizo presente la expresidenta del DIF Municipal Gabriel Peña Chico, a quien se le vio muy cerca del gobernador. Los ausentes fueron el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y funcionarios municipales de primer nivel.

En Escuinapa, los que han dado de qué hablar son los integrantes del cabildo, quienes por intereses personales mantienen paralizada la aprobación de acciones para el beneficio de los escuinapenses que claman por servicios públicos eficientes. Hay problemas con la recolección de basura, drenajes colapsados y la falta de agua potable. Mientras tanto, las regidoras del PAS y PAN, Jazheel Acosta Alemán e Itzel Astorga García respectivamente, han unido fuerzas para exigir a la presidenta municipal la destitución de una funcionaria pública. Problema que generó en la pasada sesión ordinaria de cabildo número 14, que por revancha con la alcaldesa se rechazara la solicitud de aprobación de multas y recargos a Fonatur. Con esta decisión, el Municipio tuvo que regresar 2.6 millones de pesos que ya se encontraban en las arcas municipales por el pago del impuesto predial de nuevas claves catastrales de Fonatur. Rápidamente, el tesorero municipal anunció el colapso financiero al regresar este recurso. Refirió que no había dinero para el pago de quincenas de los trabajadores y que se corría el riesgo de no comprar el camión recolector. Dejó en claro que con esas decisiones no afectan a la presidenta municipal, sino a la población escuinapense.