“Focos rojos en el Lupe Reyes”

No es cosa menor el hecho que se hayan suscitado 17 muertes en Sinaloa durante el 24 y 25 de diciembre, en lugar de intentar minimizar los accidentes y asesinatos las autoridades deben entender que están prendidos los “focos rojos” sobre los operativos de seguridad e intensificar la vigilancia.

Por lo general Navidad es más tranquila que el 31 de diciembre y sea perpetraron 9 asesinatos, lo que indica que lo peor aún está por venir porque la noche del último día del año se vienen encima las balaceras y los disparos al aire que en otras ocasiones ya han provocado decesos.

La combinación del alcohol con la velocidad es la principal causa de accidentes automovilísticos y las corporaciones policiacas se deben enfocar a reducirlos para garantizar la seguridad.

En Ahome, aparte de los accidentes, esta temporada se dispararon los incendios provocados por pirotecnia, hasta una palmera del Parque Sinaloa se quemó y solo la oportuna intervención de los bomberos evitó que el fuego se propagara, por lo que es necesario reforzar los operativos. Hasta el momento los saldos no son nada alentadores y si no se extreman a tiempo las medidas preventivas, el operativo “Lupe Reyes” puede cerrar con cifras aún más negativas.



Popurrí. Mario Zamora vino a Los Mochis el pasado fin de semana solo a pisar la base, acudió a la posada de la Financiera Nacional y luego viajó a Hermosillo a supervisar la operación de la dependencia. Por cierto que la gente del grupo de las m difunde en las redes sociales el nuevo eslogan del precandidato del PRI José Antonio Meade que dice “lo mejor está por venir”, acuñado al principio por Mario, mientras que la Financiera ha intensificado la difusión de testimonios de productores beneficiados con créditos que repiten el eslogan de Enrique Peña Nieto, “lo bueno también cuenta”.



Sedesol. El que anda también aquí es Héctor Covarrubias, quien se desempeña como delegado de Sedesol en San Luis Potosí; vino a pasar vacaciones con su familia de El Carrizo y no sería remoto que en el 2018 se incorporara a la campaña de José Antonio Meade.



ASPIRANTE. El denominado grupo San Blas, uno de los más compactos y activos de El Fuerte, empuja al transportista y ex regidor José Luis Lachica en su búsqueda de ser candidato a la alcaldía por el PRI y hay posibilidades que sume fuerzas con la presidenta Nubia Ramos.



SIN TREGUA. Donde no hay tregua navideña, por el contrario se recrudecen las pugnas, es en la Federación de Abogados de Sinaloa, donde Carlos Valle Saracho asegura que no permitirá que José Luis Polo Palafox tome las riendas de la organización a principios de enero. Hay que esperar un contra ataque en los próximos días.



DESPEÑADERO. La situación se vuelve cada vez más tirante para la economía mexicana, con la acelerada devaluación del peso frente al dólar: ayer se cotizó a 20 pesos con 15 centavos y en un dos por tres se evaporaron los 500 millones de dólares con que Hacienda y el Banco de México intentaron respaldar nuestra maltrecha moneda.