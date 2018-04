Focos rojos en tres distritos priistas

La gira de Claudia Ruiz Massieu en Culiacán tuvo un objetivo principal, poner en sintonía a los priistas sinaloenses y candidatos de la entidad para pedir el voto por José Antonio Meade. Además, como lo adelantábamos el pasado miércoles, hubo reunión de evaluación.



En la agenda pública, la secretaria general del CEN del PRI encabezó una reunión llamada Retos, Logros y Desafíos de la Participación Política de las Mujeres, en donde recalcó que este sector es la primera prioridad del candidato presidencial.



Entre los datos duros, Ruiz Massieu destacó que el compromiso de Pepe Meade es dar seguridad social a tres millones de trabajadoras domésticas de todo el país, una propuesta con mucho sentido social.



Asimismo, en la agenda privada hubo evaluación de las campañas federales, en donde los números son muy positivos para la fórmula al Senado de Mario Zamora Gastélum y Rosa Elena Millán.



Uno de los grandes compromisos para los candidatos priistas es que en Sinaloa gane José Antonio Meade, será clave que entreguen cuentas positivas.



En donde el panorama es muy complicado es en las diputaciones federales. Se confirma que hay focos rojos en por lo menos tres distritos (1, 2 y 6) en donde el diagnóstico es de una preocupante desventaja.



Las expectativas de triunfo del tricolor en las diputaciones federales es ganar mínimo cinco distritos de los siete de Sinaloa, lo cual se ve sumamente complicado. Los análisis del momento solo dan posibilidades de triunfo en cuatro distritos al PRI y si no se ponen a trabajar podrían ser solamente tres.

En estos momentos cada candidato del PRI ya tiene el diagnóstico de su distrito y su campaña, los números no mienten. Solo ellos saben si están bien o se acercan a una derrota.



Defensa. El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, llamó a sus seguidores y equipo a una contracampaña para defenderse de la guerra sucia.



Esto significa que desde el debate presidencial ya veía venir una fuerte campaña de miedo en su contra. Sin duda, ya le empezó a doler tanto golpe y la medida es para detener una posible caída en las preferencias.



En un video publicado en redes sociales, López Obrador señalaba que los adversarios están nerviosos; asimismo, acusó al PRI y al PAN de llevar una guerra sucia en su contra. Advirtió que vienen spots ofensivos de miedo y terror.



Andrés Manuel se empezó a curar en salud ante la inminente guerra sucia que se desatará en el mes de mayo y hasta el día de la elección. Empresarios, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil patrocinan esta campaña de miedo contra AMLO.



En estos momentos los spots están siendo analizados ya por el Instituto Nacional Electoral, pero seguramente en redes sociales vendrán ataques más fuertes contra López Obrador. Todo parece indicar que la verdadera campaña inició con el primer debate presidencial.



Elecciones. Un tremendo golpe transatlántico recibió el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.



Ayer se publicó en un medio español que investigan en Europa una red de lavado de dinero para financiar la campaña de Ricardo Anaya.



El periódico El Español publica que se está investigando la presunta participación de los empresarios Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea. Otro gran tropiezo en la campaña del candidato a la Presidencia de la coalición Por México al Frente.



Memoria política. “Mis críticas son ligeras y sin hiel, porque no la hay en mi corazón, y la detesto en literatura”, Cecilia Bohl de Faber.