Focos rojos por Covid-19

Sinaloa se encuentra estable, pero en semáforo naranja, y ante los focos rojos que se encienden por la posibilidad de que de un momento a otro se podría brincar al rojo, desde el fin de semana las autoridades municipales han extremado las medidas preventivas para evitar el cierre masivo de las actividades económicas.

El coordinador municipal de Protección Civil, Salvador Lamphar, dice que el secretario de Salud, Francisco Espinoza, les explicó que “estamos a una sola persona de llegar al semáforo rojo”. Por eso se decidió cerrar algunos espacios donde se realizaban reuniones masivas, como la Plazuela 27 de Septiembre, los álamos a orillas de la carretera Los Mochis-Topo y el malecón de Topo y varios antros.

Pide a los comerciantes y a toda la población que entiendan y apoyen las medidas más extremas que se están tomando, porque son precisamente para evitar un posterior cierre de comercios, como sucedió en la primera fase de la pandemia que afectaría a toda la gente. Recomienda: sana distancia, usar gel antibacterial, lavarse constantemente las manos, pero sobre todo quedarse en casa.

Por su parte, el director estatal de Protección Civil, Francisco Vega, dice que acaban de sostener una reunión con el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez, en la que estuvieron también los titulares de Transporte y Vialidad y Trabajo y Previsión Social y mientras el consejo de salud no emita un acuerdo no se cerrará, aunque el riesgo está latente.

Hay algunos municipios como Ahome que están emprendiendo acciones más extremas y son acertadas, porque tienen facultades, lo único que no se permite es relajar más las medidas sanitarias. Es necesario frenar el alza de contagios.



Popurrí. A la alianza opositora Va por México se le está haciendo bolas el engrudo en Ahome, debido a que el dirigente del PAN, Ariel Aguilar, insiste en ser candidato a la alcaldía y que el partido se vaya solo.

El sábado dio una conferencia de prensa en la que ratificó que no dará marcha atrás en sus aspiraciones y ayer la militancia política se pronunció a su favor, entre ellos connotadas familias panistas como Francisco López Brito, los Vargas y los Gil Jáuregui, que tienen mucha influencia al interior del partido.

Esto obligó al dirigente empresarial Jorge López Valencia a declinar en sus aspiraciones por la alcaldía e inclinarse por buscar la diputación federal por el distrito 02, porque también si iban en alianza todo hace suponer que la candidatura a la alcaldía esta apartada para un priista y ahí el spring final entre los precandidatos se ha tornado muy competido. El problema ahora es que al exalcalde panista Zenén Xóchihua ya le habían ofrecido la candidatura a diputado y es difícil que la quiera ceder.



MORENA. Un grupo plural de exregidores, entre ellos Jesús Armenta Perea del PRD, Eloísa Castro del PAN, Ernesto García, Eufemio Cortés y Efrén Lerma se reunieron ayer y se pronunciaron en apoyo al virtual candidato a gobernador por Morena Rubén Rocha. Por cierto que Rocha andará hoy por aquí y se vaticinan adhesiones en cascada.