Forma de gobernar

“La justicia es el fin del gobierno”: Alexander Hamilton

Desde junio mis pensamientos sobre el estado de derecho han ido y venido entre reflexiones que pronuncio en voz alta, las menos, y otras que habitan mis silencios, las más.

Estoy convencida del abismo que se revela muy cerca del orden social, no soy pesimista, lucho contra la idea de la conformidad. Los humanos somos vulnerables a nuestras pasiones y si algo distingue al poder, a su búsqueda, es precisamente la pasión.

Cuando la pasión no tiene una carga ética que la contenga cae a nivel del instinto, de la fuerza por la fuerza. Qué triste es pensar que el destino de las sociedades no pase por el tamiz de la legalidad.

Pero bueno, hay formal gobierno en Sinaloa y Ahome. En los últimos días me llamaron la atención, entre otras, dos acciones: la primera tiene que ver con el gobernador Rocha Moya, asistió al Congreso a revisar la propuesta de presupuesto de egresos presentada, marcó un hito en la historia de la relación entre poderes. Rocha Moya es práctico y actuar con humildad subió el nivel a la forma de asumirse en el cargo. Marcó un estilo, dice Edgardo Vázquez que quienes no lo conocemos nos asombramos, pero quienes lo conocen saben que es natural en él buscar la negociación. Lo que no se logró en la Cámara federal de los 500 diputados donde ni una coma se movió a pesar de las más de dos mil reservas, se logró aquí, los y las 40 congresistas sinaloenses lo aprobaron por unanimidad. 58 mil millones es la suma total. Aquí sí se pudo reorientar partidas y 340 millones fueron reasignados.

La Universidad Autónoma Indígena de México tuvo voz, presencia y defensa con la diputada Deisy Ayala, logró casi un 20 % más de presupuesto respecto al año anterior para la “UAIM”, su Alma Mater. Los y las congresistas avalaron la idea del gobernador: un presupuesto con alto contenido social. Al paso del tiempo observaremos cómo las dependencias del gobierno actúan para ejercerlo.

En Ahome, el Cabildo realizó cambios en las dependencias, creó varias Secretarías. Hay una que me llamó la atención por lo que implica: la Dirección de Desarrollo Social y Humano cambió a Secretaría del Bienestar, reúne a la Dirección de Desarrollo Social y a la Dirección de Atención y Participación Ciudadana. Infiero que la nueva Dirección de Asuntos Indígenas esté ligada también. Me llama la atención por el “control total” que representa. La organización de las representaciones ciudadanas y la prestación de programas sociales, “círculo perfecto”. Lo interesante es la parte clientelar política, la contraprestación. Lo lógico en un régimen democrático es que un área de atención y participación ciudadana dependa de la Secretaría del Ayuntamiento y no del área que atiende ciertos programas. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque los comités de participación ciudadana tratan diversa problemática que rebasa lo que atiende una sola dependencia: seguridad, deporte, cultura, salud, servicios públicos, por citar algunos. Así que imaginen conmigo el poder de atención y control que se otorga a un área que derivará asuntos a sus pares. ¿De verdad lo analizaron las señoras y señores regidores? En mi pueblo se dice los “chamaquearon” o ¡qué vivos fueron! No me queda duda que tienen clara su Razón de Ser.

Posdata. – El INE es y debe ser cuidado por la ciudadanía. La campaña de desprestigio que se prodiga desde el gobierno federal y el partido en el poder no es menor. Nuestra DEMOCRACIA es más fuerte desde su creación, México tiene expresiones políticas distintas, el árbitro debe ser independiente. Si se quería tanto el gasto para una consulta sin sentido, ¿por qué recortarle el presupuesto? Al régimen no le interesa la institución electoral, le interesa el poder como sea. Pienso en junio de este año y pienso en el 2024. Al tiempo.

