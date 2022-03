Formación y conocimiento de Quirino serán factor en desempeño como embajador

audima

El reto de Quirino. Mucho tiene que ver la formación y el conocimiento. Y es precisamente esos dos factores los que seguro jugarán un papel importante en el trabajo que habrá de desarrollar el embajador de México en España y Andorra, el exgobernador Quirino Ordaz Coppel. Desde joven, Quirino tuvo la oportunidad de recorrer muchos de los países de Europa, Asia y Oriente. Era seguramente parte de su preparación que en antaño así lo pensaron muchos padres de familia que animaban a sus hijos a “conocer el Mundo”. Quirino lo pudo hacer. Y ya en otras etapas de su vida le sumó la preparación y el conocimiento llegó. Sin saber para nada que un día sería embajador, visitó en varias ocasiones España. La conoce y la conoce bien. Ya como gobernador, acudió a la Fitur en Madrid. Y aprovechó los días para abrir canales de comunicación y fortalecer otros, con inversionistas españoles interesados en México, y particularmente en Sinaloa. Tampoco en esos momentos se sabía lo que deparaba el futuro. Un hombre de retos y con reconocido interés por el trabajo, siempre sumando esfuerzos y buscando mediante la unidad y el diálogo avanzar, Quirino sabe de la relevancia que tiene su nuevo cargo y quienes lo conocen apuestan doble contra sencillo que sus resultados serán más que positivos para la Nación. Quirino ya prepara sus maletas. Más pronto de lo que se cree, viajará a Madrid para presentar en ceremonia especial sus credenciales como embajador de México en España.

Se entiende de quien viene. Que el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, venga a Sinaloa y declare que la Embajada para Quirino es un “pago por el resultado electoral a favor de Morena”, se entiende. Viniendo de quien viene. Pero que lo haga a un lado del excandidato a la gubernatura y actual senador, Mario Zamora, sin que este lo aclare y lo precise, no se entiende. Zamora fue beneficiario de la administración que encabezó Quirino Ordaz Coppel. Lo hizo candidato al Senado. El hecho de que perdiera la elección ya es otra cosa. Y aun así logró pasar apenitas como “primera minoría”. Ya como senador, serían ilusos no saber que Quirino lo apoyó para convertirse en candidato a gobernador. Y si perdió fue por otras cuestiones. Después de estos dos “espaldarazos”, llegó el rechazo en el Senado. Se entiende. Pero lo que no se acepta es que permanezca a lado de una persona como Jesús Zambrano, que insulta y denosta a quien le tendió la mano a Zamora.

No se enoje, presidente. La carta de respuesta al Parlamento Europeo que envió el presidente López Obrador muestra a un mandatario enojado y que sin pudor alguno califica a los parlamentarios europeos como “borregos” y hasta de formar parte de esos neoliberales que buscan descarrilar la llamada Cuarta Transformación. Quien haya convencido al presidente de responder de esa manera al Parlamento Europeo se equivocó. Y si la carta fue decisión única y exclusiva de López Obrador, es peor. Y esto último pudo suceder, pues el mismísimo canciller Marcelo Ebrard se mostró sorprendido por esa carta. Lo que dijo el Parlamento Europeo es cierto. Y, pues, la verdad pesa y cala. Ahí está el tema de la “Casa Gris”.

La ausencia de diálogo. La sección 27 del SNTE realizó su segundo paro de labores ayer. Y la titular de Educación, Graciela Domínguez, en lugar de abrir las puertas y proponer el diálogo, calienta el ambiente y minimiza el paro magisterial. Si de esa forma resolverán las diferencias que se presenten en otros sectores de Sinaloa, estamos entonces amolados. Privilegian el conflicto.