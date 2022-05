audima

Muy buenos días.

Forme usted realizadores.

Los maestros fascinantes, intentan que sus alumnos no sea líderes de sí mismo. Animan de muchas formas a sus estudiantes en el salón de clase.

Espero que ustedes sean grandes realizadores.

Si emprenden algo, no tengan miedo de fallar. Si fallan, no tengan miedo de llorar. Si lloran, vuelvan a pensar en su vida, pero no se rindan; dense siempre a sí mismos, una nueva oportunidad.

Buenos días.