Ayer vi fotos viejas;

sonreía,

había luz en mí.

Ahora ya no hay alegría en las fotos,

detesto sonreír para posar ante una cámara.

Sueño con las personas con las que me gustaría volver a encontrarme,

volver a reír.

Conocerlas de cero.

Ayer vi fotos viejas y surgió una mezcla de diciembre y enero por lo que fui;

por los que ame,

por los que me amaron.

Por los amigos que tuve,

los que perdí,

los que me perdieron,

los que nunca fueron amigos.

Los triunfos,

escuela,

fracasos,

noches estrelladas,

días nublados,

miradas expresivas.

Al ver la imagen, mis ojos duermen y la dicha de aquel momento toca mi ser por cinco eternos segundos.

Ráfagas de felicidad,

instantes anhelados.

Destello en la tristeza

de días que no volverán;

ilusiones con fecha de expiración.

Palabras que ya nunca dirás,

personas que desconocerás,

lágrimas puras que se convertirán en ríos de sangre espesa.

Cajón de sueños rotos.

Olvidar que existes.

Enorgullecerse;

por lo que antes no sabía y ahora lo enseño.

Por los que se quedaron.

Por lo que vendrá.

Por el amor que no me tenía, y ahora ya me tengo.