Fracasa el Estado, y el conflicto político en Mazatlán sigue sin resolverse

Fracasaron. El flamante secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, sencillamente fracasó. Sí, nos referimos a la encomienda que le dio el gobernador Rubén Rocha Moya para resolver la crisis política que vive Mazatlán y que desde hace 11 días el Ayuntamiento no ha logrado nombrar secretario del Ayuntamiento, tesorero y oficial mayor. Rocha Moya, en su primera visita oficial a Mazatlán, declaró que no intervendría en el conflicto que se vive entre regidores y alcalde. Pero en los hechos mandó a Inzunza Cázarez, que sentó a Luis Guillermo Benítez y Melesio Cuen para que encontraran una solución. Pero hasta hoy, ni sesión de Cabildo ni anuncio de los acuerdos que dizque ya se tomaron y mucho menos los nombramientos de los nuevos funcionarios se han dado. Pareciera que la falta de oficio político es el sello de la casa. En la negociación que se dio, y que presidió Inzunza Cázarez, no estuvieron los directamente involucrados: los regidores. Estuvieron solamente sus “patrones”. El tamaño de la disputa que se vive en Mazatlán no es por ideologías. Mucho menos para ir en busca de un mejor Mazatlán. Es vulgarmente pleito por posiciones. Por el reparto del pastel. Es una lucha de poder. Por un lado, la soberbia, y por el otro el agandalle. Ni a cuál irle. Lo que sí es cierto es que la crisis política de Mazatlán ha evidenciado al Gobierno del Estado, particularmente al flamante e influyente secretario general de Gobierno, de falta de capacidad para conducir una negociación que resuelva, y ya, lo que se está viviendo en el Ayuntamiento. Y, por cierto, ya surgieron otros municipios con conflictos parecidos. Reportan a Mocorito, en donde regidores rechazaron las propuestas para designar secretario del Ayuntamiento, tesorero y oficial mayor. En Escuinapa hay una creciente inconformidad por los nombramientos. Municipios en conflicto que pueden escalar hasta el Gobierno del Estado. Cuidado.

Cómplices por omisión. Diputados locales, federales y hasta senadores de Sinaloa están callados. Ninguno ha fijado un posicionamiento en torno al saqueo de bienes y dineros que está viviendo Mazatlán por un proceso judicial que de origen fue viciado. Los legisladores, tanto locales como federales, en su mayoría de Morena, podrían estar solapando las irregularidades de su “compañero de partido” el alcalde Luis Guillermo Benítez. Pareciera que Mazatlán está en la indefensión y en manos de un grupo de poder que con la complicidad del alcalde están actuando bajo un supuesto ordenamiento judicial que en la practica, y ante los ojos de los ciudadanos, es un vil robo de los dineros del pueblo. Por cierto, el gobernador Rubén Rocha Moya sí tiene realmente interés en saber más del tema, ahí tiene cerca de él a uno de los actores. Su secretario particular, Alejandro Higuera, que como alcalde fue quien firmó la autorización del permiso para construir una gasolinera en el fraccionamiento Palos Prietos a favor de la empresa Nafta Lubricantes, propiedad del Grupo Arhe, a quienes Higuera conoce a la perfección. Este permiso es el origen de todo este robo. La omisión es también un delito.

Sujeto secuestra camión de pasajeros. Mazatlán vivió un episodio de película. Por la tarde-noche de ayer un sujeto armado con un cuchillo asaltó a una mujer y en su escapatoria llegó hasta la Central de Camiones Unidos de Sinaloa y secuestró un camión. Decenas de agentes policiacos y unidades de la Municipal intervinieron. Los agentes fueron exhibidos por el sujeto. Al final pudo, nos dicen, ser detenido.