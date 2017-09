Fracasan constructoras en remodelación del centro y llegan refuerzos para terminar

No pudieron. Los trabajos se reactivaron. Fue algo inusual. Acostumbrados a observar uno o dos trabajadores y ausencia de maquinaria. Repentinamente el panorama cambió. Nos referimos a las calles que se remodelan en el Centro Histórico. El fondo de esa inusual acción se debe a que los constructores que mantienen desde hace meses secuestradas las calles del centro, recibieron el auxilio de una nueva empresa. Maquinaria y personal de Coseco apareció en las calles Ángel Flores y Belisario Domínguez y los trabajos se agilizaron. En unos días terminarán lo que los constructores han tardado meses en hacerlo. Hablan de que las constructoras que recibieron la adjudicación de las calles del centro para ser remodeladas, no cuentan con el equipo suficiente para cumplir con las fechas de entrega. Y agregaríamos nosotros. Tampoco con la voluntad para hacerlo. En varios frentes del centro, la Coseco metió personal para terminar rápido los trabajos. No hay contrato. No hay nada. Solo la consigna de terminar al menor tiempo posible la remodelación de las calles del centro histórico. Claro que la empresa Coseco tiene su interés en hacer que esos trabajos se agilicen y terminen pronto. Son propietarios del antiguo Hotel Central. Y tienen otras propiedades en el centro que desean detonar turisticamente y la lentitud de los trabajos de remodelación los ha perjudicado. En la selección de constructoras responsables de la remodelación de calles del centro, alguien se equivocó. O confiaron en quienes no debieron confiar. La lección ahí está.

Las condiciones se le han acomodado al alcalde Fernando Pucheta. Y si las circunstancias de aquí a la designación de candidatos para la elección del próximo año se dan, pudiera, pudiera darse un “campanazo”. Lea porqué decimos que se le han acomodado las cosas. En la Tesorería tiene a Ismael Barros, una persona de toda la confianza del Gobernador Quirino Ordaz Coppel. Pucheta entonces descansa totalmente de los manejos de los dineros. Todo se lo deja a Barros. Y con eso cumple con el Gobernador. El Secretario del Ayuntamiento es Joel Boucieguez. Un profesional cercano a Ordaz Coppel. En lo jurídico, Pucheta descansa totalmente en él. Entonces no tiene porqué estarse preocupando de los aspectos jurídicos de su administración. En el caso del Secretario de Seguridad. Es recomendación de la Sedena. Y ahí descansa también Pucheta. Salvadas las preocupaciones del manejo de los dineros, de los asuntos jurídicos que hay que cuidar y de la seguridad, Pucheta a creado todo un andamiaje que le permite hacer lo que más le gusta. Y ojo. Lo que más le ha redituado políticamente. Estar cerca de la gente. Por eso es que prácticamente a diario se le ve en colonias populares. Mantiene un programa que llama “El Alcalde toca tu puerta”. Y se da el lujo de recorrer las comunidades rurales, creando redes de apoyo para los ciudadanos más necesitados. Con todo esto, se entiende porqué políticamente Pucheta se muestra como uno, sino es que el más, reconocido de los alcaldes en el estado. Eso le da confianza y certeza para su proyecto político. Y habría que mencionar que ha tenido el tino de integrar a su gabinete y colaboradores a gentes identificadas con otros grupos políticos de Mazatlán. Con el ánimo de sumar a todos a un solo proyecto. El de Ordaz Coppel.