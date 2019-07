¿Fracasan nuevos partidos?

Al menos “México Libre”, el nuevo partido que intentan crear el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, va rumbo al fracaso, no ha reunido el apoyo ciudadano suficiente para obtener el registro y esperarán mejores tiempos para crearlo o buscan acomodo en alguno de los partidos ya existen. Queda pendiente el de Elba Esther Gordillo, Redes Sociales Progresistas.

A Felipe y Margarita se le ha complicado la situación: a mediados de semana llevaban un retraso de cerca del 80 por ciento en la realización de 200 asambleas en los distritos electorales del país, con al menos 300 simpatizantes y firmas de apoyo con copias de credencial de elector cada una de ellas, lo cual casi los hace desistir en su empeño. Afirman que “lo hacemos este año o esperamos hasta el 2025”. Buscan convertirse en contrapeso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En Sinaloa, Redes Sociales efectuó una gran concentración de militantes en la asamblea de Culiacán en la cual se lució el exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas, quien se proyecta como precandidato a la gubernatura, pero aún no se sabe si logrará el registro a nivel nacional. En los últimos meses, Elba Esther se ha manejado con un bajo perfil, después del inusitado activismo con el que se movilizó en cuanto salió de prisión.

Ambos dirigentes saben que es ahora o nunca, porque los legisladores de Morena plantean una reforma política para reducir a la mitad el subsidio a los partidos políticos, con lo que dejarían de ser negocio, pero además hay la posibilidad que se apruebe la propuesta de Héctor Melesio Cuen del PAS de subir del 3 al 5 por ciento el porcentaje de votación que se requiere para que los partidos no pierdan su registro.



Popurrí. Por lo pronto, con 4 votos a favor y uno en contra, la Comisión de Fiscalización desaprobó, en una sesión kilométrica que se prolongó desde el viernes por la tarde hasta la madrugada del sábado, los dictámenes de todas las cuentas públicas, tanto de las dependencias estatales como de la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia y de la misma legislatura anterior, que le envió la Auditoría Superior del Estado que encabeza Emma Guadalupe Félix. Existe un fuerte conflicto jurídico político sobre quién tiene facultad para aprobar o desaprobar, pero por lo pronto los morenistas están lanzando el mensaje que rechazan el método de la ASE y ya después se pueden ver las caras en los tribunales.



CONTAMINA. Por fin, aquí muy cerquita, en Guaymas, Sonora, la Profepa canceló las instalaciones portuarias del Grupo México del empresario minero Germán Larrea, después que hace unos días derramó más de 3 mil litros de ácido sulfúrico al mar de Cortés, que están generando mortandad de especies marinas. La minera no contaba con el impacto ambiental de Semarnat y apenas en 2016 la minera Mexicana de Cobre contaminó el río Sonora con el derrame de jales tóxicos.

Esta acción alienta las esperanzas de los integrantes del colectivo Aquí No que se oponen a la construcción de la planta de amoniaco en Topo, de que ahora sí haya voluntad para proteger el medio ambiente.