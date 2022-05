Un camino a Tombuctú

audima

¿Qué pasaría si un perro pudiera comprender el lenguaje humano e inferir todas sus complicaciones existenciales hasta cierto punto a tal grado de reflexionar sobre la vida cotidiana y el mundo que le rodea? El escritor, guionista y director Paul Auster (Nueva Jersey, 1949) con su novela Tombuctú (1999) se aproxima ingeniosamente a la respuesta de la pregunta mencionada anteriormente.

En esta historia, conocemos a Míster Bones, un perro inteligente y observador con gran olfato que vive junto a Willy G. Chistmas, un poeta bohemio que vaga por la vida y conserva ideales revolucionarios de los años sesenta. Ambos son grandes amigos. El canino ha vivido con él desde cachorro y desde entonces, ha desarrollado la capacidad de interpretar las dificultades y peripecias que le ocurren a los humanos gracias a su pensamiento, pero por razones biológicas no puede hablar. El amo no se encuentra bien físicamente y necesita dejar en buenas manos a su amigo del alma y todos sus escritos, por lo que recurre a Bea Swanson, su antigua maestra de literatura del instituto que lo ayudó a incursionar en la poesía. Elevan anclas, la brújula indica Baltimore. Willy presiente que sus días en la tierra acabarán, podría ser el último viaje juntos y al andar, en una de sus charlas usuales, le platica a Míster Bones acerca de Tombuctú -el “más allá”, un oasis, un destino al que se llega después de partir donde perros y humanos hablan el mismo idioma, pero no todos podrán ser aceptados- y así, ambos comienzan su azarosa travesía.

El autor nos narra una entrañable odisea perruna con fluidez y despega como un avión al volar conforme avanza la trama, en donde presenta el tema del destino y azar con la amistad entre el amo y mascota con su prosa característica: es sencilla, visual e hilarante. Crea una perspectiva inusual e interesante, principal motivo para adentrarnos en los hechos y ver cómo vive y percibe la realidad humana un perro, dejando claro que ellos también son capaces de comunicar, sentir y observar, aunque no puedan hablar. Se ponen sobre la mesa algunos planteamientos como el sentimiento de pérdida, la esperanza, el sentido de pertenencia o las dificultades del lenguaje humano.

Auster ha tenido una extensa carrera en el mundo de las letras por ser autor de novelas; Mr. Vértigo (1994), La Trilogía de Nueva York (1987); o guiones para las películas Smoke (1995) y Blue in the Face (1995). En 2006 se le reconoció con el Premio de Asturias de las Letras. No por nada se ha consolidado como un escritor referente en el panorama literario contemporáneo por la creación de personajes únicos y sus propios mundos. Sin lugar a dudas, su obra estará en los libreros de lectores a lo largo del mundo con el pasar de los años.