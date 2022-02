El Odio y Yo

audima

Odio la palabra utilidades, odio expresiones incomprensibles como la capitalización de dividendos, odio a los empresarios, hambreadores del pueblo, despreciables saca dólares que con pretextos estúpidos apuñalan por la espalda a la nación al expatriar sus ahorros generados en México. Odio a los filántropos, cínicos defraudadores fiscales dedicados a deducir donativos espurios, disfrazados de supuestas ayudas sociales, de la misma manera en que odio a quienes generan riqueza, el origen de la envidia, de la delincuencia, de la violencia y finalmente de las revoluciones. Imponer la pobreza masiva, si fuera necesario mediante el uso de la fuerza pública, garantizará la convivencia civilizada.

Odio a los hombres de negocios, aún cuando con sus impuestos sostengan gobiernos. Su insaciable afán de lucro, su artero interés por quitarle algo a alguien a como de lugar, me inducen al vómito. Acaparan bienes como si fueran a disfrutarlos cuando ardan sus cenizas en el infierno. Odio definiciones como “capital humano”, un terminajo perverso al vincular el dinero, el excremento del diablo, con seres vivientes explotados y desechados al carecer de usos prácticos.

Odio a los pobres por inútiles, en realidad animalitos a los que se les debe acercar el alimento para que puedan sobrevivir. Los odio por ignorantes, por resignados, como odio también a los aspiracionistas, a todos, sin embargo, le agradezco a Dios que haya puesto en mi camino a millones de muertos de hambre, fáciles de manipular con mentiras y dinero para que voten por mi con o sin huaraches llenos de lodo seco.

Odio a los sabiondos graduados en universidades extranjeras, en donde aprendieron a robar con sofisticadas mañas inentendibles para los ministerios públicos. Los doctores en economía solo nos confunden al publicar estudios matemáticos antipatrióticos y tendenciosos. Odio cuando me recitan párrafos memorizados para colocarme frente a un espejo en el que no quiero verme reflejado.

Odio a los tecnológicos que forjan ratas letrineras para despertar aún más envidias sociales con sus ostentosos diplomas y bienes de los que carecen los marginados. Para lograr la igualdad destruyamos a la academia, el origen del mal, el nido de víboras en donde se incuban los odiosos técnicos sábelo todo que insultan y dominan al pueblo bueno con sus conocimientos. Ataquemos el mal de raíz. Al cerrar los institutos todos seremos pobres y finalmente iguales.

Odio a quienes me contradicen e ignoran el poder de la luz con la que me distinguió la Divinidad. Perdona, Señor, a los directivos de instituciones autónomas porque ignoran que soy la mejor opción para dirigir a este rebaño extraviado: perdónalos al responder a intereses inconfesables. ¡Nadie puede estar en mi contra: he ahí mi justificado odio en contra de la prensa libre, que denuncia, entre otros temas, el asesinato de periodistas cuando se trata de simples suicidios.

Odio a los diplomáticos, esos repugnantes perfumaditos solo útiles para presumir su pedigrí con sus anillos aristocráticos colocados en sus dedos meñiques manicurados. Odio a los jefes de familia que bloquean avenidas por no encontrar medicamentos para sus hijos, sin saber que son víctimas de la publicidad neoliberal, de la misma manera en que odio las protestas callejeras de las mujeres, cuando ellas deberían estar como las escopetas en un rincón y cargadas. Odio a quien propone energías limpias y baratas, meros cuentos de los tecnócratas para apropiarse de los tesoros de la nación. Odio a quienes insisten en que los extranjeros nos sigan depojando de nuestro petróleo, odio a quienes se oponen a la construcción de Dos Bocas porque los autos serán eléctricos y todavía creen que no rescataré a Pemex de la quiebra dejando de exportar crudo. Odio la modernidad, la odio.

Pero, ¿cómo odiar a mi hijo que vive en un palacete tejano cuando yo mismo vivo en el palacio más ostentoso de México con 150 personas a mi servicio, cuyos sueldos pagan sonrientes los contribuyentes? Allá mi hijo, un pirruris si no cumple con sus obligados votos de pobreza.

PD: párrafos tomados de mi próxima novela: “Breve Crónica de la Envidia, el Odio y el Asco.”