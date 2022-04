El grito del silencio

audima

Finalmente se llevó a cabo la gran farsa de la revocación del mandato diseñada por un Hugo Chávez, un tirano del corte de Duvalier, Somoza, Castillo Armas, Leónidas Trujillo, Fulgencio Batista y Fidel Castro, entre otros tantísimos más. Me pregunto: ¿no les dará vergüenza, si alguna vez la conocieron, pasar a la historia como dictadores que devastaron a sus respectivos países?



¿López Obrador habrá aprendido de la catastrófica experiencia del pasado domingo 10 de abril, en el sentido de que un auténtico líder no divide a la nación, sino la une? Los datos duros en poder de la opinión pública, (no los de AMLO), establecen que en el 2018 obtuvo 30 millones de votos, logrados principalmente gracias a que Peña Nieto desmanteló el aparato electoral priista, como parte del “pacto de impunidad” acordado con AMLO. Ahora, en el 2022, éste último apenas alcanzó algo más que 14 millones de votos logrados gracias a la operación política de los gobernadores morenistas, al acarreo masivo y a los gigantescos gastos ilegales de publicidad derramados a lo largo del país, en lugar de haber dotado al INE de más recursos para instalar un mayor número de casillas electorales. Dichos votos de 14 millones también se obtuvieron en razón de las amenazas de cancelar pagos a los beneficiarios de ayudas sociales, a las coerciones relativas a la pérdida de empleos de no votar por AMLO y a la comisión de patéticos delitos electorales cometidos por los aprendices de gerifaltes que desgraciadamente controlan este país.



¿Qué significa para los morenistas, devastadores de la patria, que 8 de cada 10 ciudadanos no hayan votado ni avalado la farsa de la consulta? ¿De verdad AMLO cuenta con un 60% de aceptación, según las encuestas, si solo el 17% acudieron temerosos al llamado de la 4T? AMLO declaró que “no está a favor de la reelección”, (porque evidentemente la perdería), si más del 80% de mis compatriotas ignoraron su llamado espurio a la ratificación de este nuevo desastre mexicano, inédito, por cierto, en la dolorida historia patria! ¿Por qué razón AMLO critica la abstención en una consulta, cuando su propio gobierno se abstuvo de condenar a Rusia en la ONU?



¿Verdad que la abstención, un grito de silencio, también cuenta? Es falso que 15 millones de mexicanos, como él declara, estén “contentos” cuando se sobornó su voluntad política con entregas de dinero propiedad de una sociedad a la que jamás se le preguntó si estaría dispuesta a que su patrimonio se gastara en ese sentido? AMLO se queja de que el INE instaló 1/3 parte de la casillas electorales cuando, él redujo perversamente el presupuesto de dicha institución, orgullo de los mexicanos, para poder acusarla de sabotear la consulta, ¿pero qué tal cuando en octubre del 2018, cuando solo era presidente, con tan solo 1097 casillas, en lugar de 160,000, canceló ilegalmente el NAICM? AMLO tiene razón AMLO cuando admite que anteayer, los mexicanos volvimos a hacer historia, porque 76 millones ignoramos su llamado a las urnas, a la farsa: eso es hacer historia patria.



¡Claro que la abstención también es una postura! La mitad de los 30 millones que votaron por AMLO en 2018, anteayer le retiraron su confianza! ¿Acaso el presidente, en su soberbia populista, pensó que cancelar el NAICM y tirar a la basura 435 mil millones de pesos no tendría un costo político? ¿Y los 750,000 muertos por el covid? ¿Y los 5 millones de mexicanos lanzados a la pobreza en 3 años? ¿Y el desempleo y la quiebra de Pemex y de la CFE y de cientos de miles de empresas mexicanas abandonadas financieramente a su suerte y la farsa del encarcelamiento de la mafia del poder y el monstruoso desperdicio económico en Dos Bocas, el tren maya, el AIFA, la cancelación del Seguro Popular y la liberación del Chapito, entre otros cientos de despropósitos más, iba a ser gratuita políticamente?



Hoy AMLO deberá volver a perder cuando se vote la Reforma eléctrica en el congreso. México está vivo y advierte el peligro. Cada vez es más cierto que lo que es bueno para López Obrador es malo para México.

Faltan 2 años, 5 meses, 19 días, 1 hora, 15 minutos y 45 segundos para que AMLO abandone el cargo. ¡Qué lento transcurre el tiempo!