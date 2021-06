Los traidores a la patria

El Partido Verde Ecologista no es partido ni es verde ni ecologista. Es un negocio entre particulares con cargo al erario: no es verde porque está a favor de las concesiones mineras a cielo abierto, no se opone a la construcción de complejos hoteleros en áreas protegidas, defiende la pena de muerte al proponer la cadena perpetua a secuestradores, lo cual provocó que en 2009 el Partido Verde Europeo y una red de partidos ecologistas de todo el mundo rompieran relaciones con los verdes mexicanos. Una vergüenza.

No es ecologista porque sus integrantes son auténticos mercenarios dedicados a vender sus curules al mejor postor, tal y como lo hicieron con el PRI, el PAN y ahora los repiten indecorosamente con Morena sin el menor sentido de la dignidad.

Enajenan sus principios en aras de su interés político y económico y se enriquecen con el ahorro de la nación. No se opusieron a la construcción de la refinería de Dos bocas y a la tala de 300 hectáreas de selva y manglares de forma ilegal ni al Tren Maya de 1,500 kilómetros en la Península de Yucatán ni otro tren en el istmo de Tehuantepec, en el entendido que no existen estudios de impacto ambiental y sí protestas de la ciudadanía. Les tiene sin cuidado la reducción del 37% del presupuesto destinado a la Semarnat, entre otros organismos públicos, como tampoco les importa el uso del carbón, de energías fósiles, ni las consecuencias de utilizar combustóleo para generar energía eléctrica, en lugar de utilizar la solar y la eólica, más baratas y sin contaminar el ambiente con graves daños para la salud humana!

En los últimos 30 años México ha padecido una pavorosa devastación ecológica al perder la tercera parte de sus selvas y la cuarta parte de sus bosques, en tanto el "Partido Verde" solo vende sus curules a cambio de prebendas sin tomar en cuenta los daños irreversibles a nuestros ecosistemas de cara a las futuras generaciones. ¿Cómo explicar el silencio de los verdes cuando el programa "Sembrando Vida" está desforestando el sureste mexicano a pasos agigantados sin una planeación territorial al tratarse de proyecto clientelar sin el menor criterio ambientalista?

México tiene compromisos firmados para reducir un 22% las emisiones de gas invernadero, sin embargo, no se explotan las fuentes de energía renovables y se insiste, en términos suicidas, en una economía carbonizada en contra de la más elemental de las razones humanitarias.

El "Partido Verde" ha sido una historia de alianzas perversas contrarias a los supremos intereses de México, con tal de permanecer en el mapa electoral y lucrar con el presupuesto federal, el patrimonio de todos los mexicanos. Ha dejado impunes los asesinatos de activistas defensores del medio ambiente, estuvo en contra del manejo forestal sustentable, ha sido la peor amenaza para la conservación de la biodiversidad nacional, ha desprotegido el 97% de las especies de flora de México, le ha sido irrelevante la conservación de la flora mexicana con el consecuente peligro del saqueo de nuestros recursos genéticos. Ha recibido aportaciones ilícitas, recurrido a propaganda ilegal, algunos de sus líderes han sido acusados de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. El "Partido Verde" ha sido el más multado durante las campañas electorales y también el principal instituto político acreedor de quejas y denuncias por desacato a la autoridad electoral y violaciones a la ley, ha sobornado a varios influencers para difundir ilegalmente mensajes a favor del Partido Verde, a través de las redes sociales durante el proceso electoral, cuando la veda constituía una obligación, cuya violación acarrearía sanciones severas.

Los integrantes de dicho "partido" son traidores a la patria, no solo por ignorar la defensa de nuestro patrimonio ecológico e ignorar la salud pública, sino por sumarse a la destrucción de nuestra democracia al aliarse con Morena y el PT para colaborar con AMLO en la obtención de una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, la imprescindible para disponer del presupuesto federal de egresos y así ayudar a la construcción de una dictadura de consecuencias imprevisibles.

