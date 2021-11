¿Partido Verde o Negro?

En repetidas ocasiones he sostenido que el Partido Verde Ecologista no es partido ni es verde ni ecologista, sino un negocio entre particulares con cargo al erario, es decir, financiado con los , pagados por los mexicanos. No es verde porque está a favor de las concesiones mineras a cielo abierto, no se opone a la construcción de complejos hoteleros en áreas protegidas, ni a la construcción de la refinería de Dos bocas y a la tala de 300 hectáreas de selva y manglares de forma ilegal ni a los daños ecológicos derivados de la construcción del tren maya de 1,500 kilómetros en la Península de Yucatán, en el entendido que no existen estudios de impacto ambiental, además de protestas de los afectados y les tiene sin cuidado la reducción del 37% del presupuesto destinado a la SEMARNAT.

¿Partido verde? ¡Partido negro porque sus integrantes son mercenarios dedicados a vender sus curules al mejor postor, tal y como lo hicieron con el PRI, el PAN y ahora lo repiten indecorosamente con Morena sin el menor sentido de la dignidad!

En dicha organización comercial y mercenaria en el orden político, saben que la contrarreforma energética constituye una amenaza grave para la economía de los consumidores, implica un severo daño ambiental, atenta en contra de la salud pública, de la competitividad de la nación, destruye la certidumbre jurídica y lastima la marca México en el mundo. Saben, porque lo saben, que el uso del combustóleo provocará apagones, disparos en las tarifas eléctricas

al ignorar los avances tecnológicos como la energía eólica, la solar y la marina, entre otras más, cancelando las posibilidades de las empresas de generar y adquirir energías de fuentes limpias y sustentables de acuerdo a nuestra Constitución y a los tratados internacionales. Saben que despreciar los compromisos internacionales suscritos por México propiciará conflictos diplomáticos y legales con nuestros socios

comerciales y surgirán litigios con elevados costos que pagaremos los ciudadanos con nuestros impuestos, además de contener el desarrollo del país, erosionar el Estado de Derecho, y sin embargo, votan por la destrucción de México sin el menor pudor. ¿A dónde va un país sin abundante energía limpia y barata en un mudo atroz en donde el pez grande devora al chico?

Al partido “negro” tampoco le atañe el incumplimiento de las obligaciones internacionales de México sobre la transición energética, cuando el mundo arde por el calentamiento global, los polos se descongelan y los abruptos cambios climáticos amenazan a ciudades, puertos y países, en fin a toda la humanidad. Insisten en fortalecer a la CFE quebrada de punta a punta, un monopolio estatal podrido y corrupto, a cambio de prebendas políticas sin considerar el perjuicio en las finanzas públicas, pues la contrarreforma energética derivará en una mayor carga presupuestal, desviará recursos fiscales que deberían ser destinados a servicios básicos como seguridad, salud y educación, para lo cual extinguirá a la CRE como órgano regulador autónomo y al

CENACE como operador independiente y lastimará la funcionalidad del Sistema Eléctrico Nacional. ¿Existen, acaso, insumos claves más baratos que el sol y el viento, limpios y gratuitos, en lugar de recurrir al uso del carbón y las energías fósiles tóxicas, caras y dañinas para la salud humana? Partido negro, ¿no.?

Pero como no existen las culpas absolutas deseo imaginarme el perfil de una persona que vota por el partido “verde”. ¿Conocerá uno solo de los argumentos antes planteados, quienes voten por la toxicidad, la parálisis energética, el daño al erario y la erosión de la imagen internacional de México? ¿Sabrán que la alianza “verde” con Morena implica un grave atentado en contra de la República, porque la mayoría calificada que la nación no le concedió a AMLO en las urnas, el presidente intenta obtenerla por medio de acuerdos pérfidos que traicionan la voluntad popular? Si el partido verde es el cuarto partido más influyente del país, dibuja nuestro temerario atraso político, cuyo origen es la ignorancia para continuar, con arreglo a ella, el proceso devastador de México.