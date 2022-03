¡Vamos Requetebién!

audima

He hecho, lo confieso, mi mejor esfuerzo por no leer la prensa al despertar como un ejercicio de salud mental. Dar lectura a los periódicos en las primeras horas de la madrugada equivalía a la ingesta de enormes cantidades de cicuta pura de imposible digestión, cuyos contenidos ponzoñosos me envenenaban el resto de la jornada hasta sepultarme en el pesimismo. De acuerdo a lo anterior, decidí hacer previamente ejercicio físico con el ánimo de producir las endorfinas imprescindibles para diluir la inevitable toxicidad matutina.

He aquí los encabezados de algunos diarios nacionales que explican el envenenamiento matutino: Desdeña Morena ley al impulsar revocación. Aumentan 16% tomas de gashicol. Matan en 3 días a 11 en Guerrero. En Jalisco estallan delitos contra las mujeres. Sacude a corte audios de Gertz. Disparo en la volatilidad de los mercados. Exhiben maniobras de narco en matanza. Suman en 2 meses 357 desaparecidas. Fin a la violencia de género, grito de mujeres. Productividad laboral, en su nivel más bajo de los últimos 12 años. Advierten desde EU por narcoelecciones. Compran al triple terrenos para tren. Precios de alimentos se van a las nubes. Sin freno alza en gasolina, limón y tortilla. La UE condena ataques a periodistas. Crimen secuestra carreteras. Arde Acapulco en pleno Abierto Mexicano de Tenis. Familias de desaparecidos protestan en Guerrero. Reporta ASF otros 48 mil mdp con opacidad en gasto. Cae economía al comenzar 2022. En estados y municipios, 65% de desvíos en 2020. Ejecutados en Tulum. Gobiernos locales pierden el rastro a casi 32 mil mdp. Domina adjudicación directa. Malgasta Segalmex 9 de cada 10 pesos.Sube el costo de materiales hasta un 70%... Bajan presupuesto a órganos electorales de 25 estados. Suma Deer Park deudas y pérdidas para Pemex. Preocupa a EU violencia a periodistas en México. Frena la SCJN ola de amparos contra la reforma eléctrica. Impide Sener renovar permisos de importación de gasolina.

Faltan $901 millones en Sembrando Vida. AMLO “choca” con la Casa Blanca. Bloquea CNTE vías. ¡y bancos!... Adjudica CFE centrales “en lo oscurito”. Banxico ratifica alzas en las expectativas de inflación. Paga CFE (sin licitar) 554 mdd de más. Repuntan feminicidios. Cerró PIB 2021 con un mínimo avance. Encuentran fosas clandestinas. Entre Pemex y CFE en 2021 perdieron 850 millones de pesos al día.

Se pierden 1.4 millones de empleos. Triplica Pemex gas en atmósfera. Ve corrupción EU en 4T. Arrasa Tren Maya con miles de árboles. Huyen 25 mil millones de dólares por incertidumbre jurídica. Se dispara la informalidad y el desempleo. El desabasto de medicamentos alcanza niveles alarmantes. Entra Baker Hughes también a Dos Bocas. Burlan castigo 9 de 10 asesinos. Recorta Banxico previsión del PIB para el 2022. Fallecen miles de niños enfermos de cáncer por falta de quimioterapias. Casi la mitad de los mexicanos percibe deterioro en la economía y alarma la inseguridad. Avergüenza la ignorancia diplomática.

Acelera refinería aire sucio de noche. Ganancias de polleros ya rozan ingresos por crudo. Matan al día a un policía. Reprueba 4T diplomacia. Crece crisis migratoria en Coahuila. Gas LP registra su mayor alza desde que inició la regulación. Arman túneles y ordeñan gas. Resulta “barato” ordeñar ductos. Dice AMLO ahora a eurodiputados: entrometidos, politiquero. Van a Tren Maya otros 4,600 mdp. Clausuran escuelas de tiempo completo: 3.5 millones de niños desamparados. Crece en Zacatecas éxodo por violencia. Desdeña Morena ley; impulsan revocación. Arde Acapulco en pleno arranque del Abierto Mexicano de Tenis. Crimen secuestra carreteras. Caen en la informalidad 317 al día en Jalisco. Protestan familias de desaparecidos. Se desploma la inversión pública en obras de infraestructura, mientras en China construyen 20 aeropuertos simultáneamente. Todas las primeras planas hablan de la invasión Rusa en Ucrania...

¿Cómo no envenenarnos la sangre con los contenidos periodísticos, además de los embustes y agresiones disparadas a diario desde la máxima tribuna de la nación? Si ahora vamos requetebién, ¿entonces qué quedará de México en los próximos 3 años? ¡Horror!