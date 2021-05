Francisco Miranda renuncia a candidatura del PVEM y se suma al proyecto de Gerardo Vargas Landero

Declinación. Primero fue el candidato del Partido Encuentro Solidario a la alcaldía de Ahome, Miguel Ángel Carrillo, quien tiró la toalla para apoyar al candidato de Morena-PAS, Gerardo Vargas Landeros. Y ayer Francisco Miranda, candidato del Verde Ecologista, siguió los pasos de Carrillo: presentó su renuncia a la candidatura ante el Consejo Municipal Electoral para sumarse a Vargas Landeros. Miranda replicó lo que hizo el candidato a la gubernatura de ese partido, Tomás Saucedo, que se unió al candidato de Morena-PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya. Algunos consideran que la decisión de Carrillo y Miranda tiene su impacto mediático, sean los motivos que sean, por lo que se despojaron de las candidaturas. Desde el mismo día de su renuncia, dicen que Carrillo orientó a su gente a votar por Vargas Landeros, lo mismo que tendrá que hacer Miranda para que no voten por él y sí por el candidato morenista-pasista. Y es que Carrillo y Miranda aparecerán en las boletas, por lo que si votan por ellos no le contarán a Vargas Landeros.

De pena ajena. Por cierto, José Borunda, excoordinador general de Morena en Ahome, se quedó con las ganas de ser candidato del Partido Encuentro Solidario a la alcaldía de Ahome. Y es que de acuerdo con los tiempos legales, ya no puede ser el sustituto de Miguel Ángel Carrillo que, con dolo o sin él, renunció a la candidatura un día después de que legalmente el partido pudiera sustituirlo. Por eso extraña a muchos que Borunda haya anunciado días después de que él era el sustituto de Carrillo. La decepción es mayor para quienes lo tenían en un pedestal: no conciben que haya aceptado ser candidato del PES cuando hasta tuvo un altercado con los líderes que lo dejaron “chiflando en la loma” por Carrillo. Incluso, Borunda peleaba la candidatura sin haber renunciado a Morena. Y ahora como “niño emocionado” aceptó y anunció ser candidato sin reparar que ya no puede ser. Todo un caso de esquizofrenia política.

Despliegue. Los rochistas de Ahome le dieron vuelo a la aclaración que hizo el empresario Jesús Vizcarra Calderón de que no está apoyando para la gubernatura al candidato priista-panista-perredista Mario Zamora Gastélum ni al de Morena-PAS Rubén Rocha Moya. Eso tras la información que se hizo pública de que respaldaba a Zamora Gastélum. Los seguidores en Ahome de Rocha Moya le dieron máxima publicidad a lo expresado por Vizcarra Calderón porque consideran que, bajita la mano, le beneficia al candidato morenista-pasista.

La finta. El candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome, Domingo Mingo Vázquez, no hizo un deslinde claro de los funcionarios municipales que la semana pasada lo apoyaban por instrucciones del alcalde con licencia Guillermo Billy Chapman. El promotor deportivo aseguró que no hay un acercamiento con los funcionarios ni con Chapman, pero si fuera el caso de que lo apoyan, los conminó a que hagan su trabajo y que aporten sumas. El detalle es que Chapman ya dio marcha atrás porque, dicen, el coordinador de diputados federales de Morena, Ignacio Nacho Mier, lo ajustó. Sin embargo, dicen que Chapman hizo unos amarres, que era su intención.

Más posibilidades. El que trae una sonrisa de oreja a oreja es Ariel Aguilar, candidato del PRI-PAN-PRD a la diputación local por el Distrito Electoral 05. Y es que se habla que ya observó que sus posibilidades se le amplían porque Cecilia Covarrubias tendrá menos votos al ir sola como candidata por Morena y no también por el PAS. Algunos señalan que eso es un factor a su favor, además de que trae “lázaro” a Guillermo “Billy” Chapman, alcalde con licencia y candidato de Morena a diputado federal pluri, lo que le está generando simpatías a su proyecto.