Frases que motivan a reflexionar

Existen momentos de la vida en los que se necesita encontrar algo que motive a continuar, ya sea en la rutina diaria, el trabajo o al convivir con quienes se rodea, principalmente cuando se vive bajo una monotonía en todo aquello que se realiza. Existiendo muchas acciones que se pueden realizar o libros de autores motivacionales que se pueden leer, con el fin de encontrar un crecimiento personal que permita disfrutar todo aquello que se rodea.

Pero también se puede encontrar este crecimiento en otra opción quizá hasta algo sencilla como lo es la lectura de frases creadas por diversas personalidades a lo largo de la historia, las cuales suelen llegar de manera directa y en el momento oportuno para sacudir hasta la fibra más sensibles de aquella persona que la lee.

Invitándoles a leer algunas de estas frases y encontrar sentido en ellas con respecto su propio vivir:

“La vida es 10 % lo que te pasa y 90 % cuál es tu reacción a las cosas que te suceden” John Maxwell.

“Tanto si crees que puedes como si crees que no, estas en lo cierto” Henry Ford.

“Solo hay una manera de evitar la crítica: no hacer nada, no decir nada, y no ser nada” Aristóteles.

“Tu imaginación es tu adelanto de las próximas atracciones de la vida” Albert Einstein.

“Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad, si tenemos el coraje de perseguirlos” Walt Disney.

“No te preocupes por fallar, preocúpate por las posibilidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas” Jack Canfield.

“Si pasas toda la vida esperando la tormenta, nunca disfrutaras la luz del sol” Morris West.

“El propósito de nuestras vidas es ser felices” Dalai Lama.

“La felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía” Mahatma Gandhi.

“A menudo se requiere más valor para atreverse a hacer lo correcto que para temer hacer lo incorrecto” Abraham Lincoln.

“Algunas personas quieren que suceda, algunos desean que suceda, otros lo hacen posible” Michael Jordan.

“En medio del movimiento y el caos, mantén la quietud dentro de ti” Deepak Chopra.

“Para ser insustituible, uno siempre debe ser diferente” Coco Chanel.

“Todo éxito tiene lugar fuera de la zona de confort” Michael John Bobak.

“No es importante qué tan lento vayas mientras no te detengas” Confucio.

“Se necesitan 20 años para construir una reputación y cinco minutos para arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas de manera diferente” Warren Buffett.

“No he fallado. Acabo de encontrar 10,000 formas que no funcionan” Thomas A. Edison

“En medio de cada dificultad hay una oportunidad” Albert Einstein.

“Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido” George Eliot.

Recordemos que las frases se llenan de sentido ante aquella persona que las lee, cuando fusiona su sentir y quehacer de ese momento, entendiendo que pueden ser un generador de motivación pero que por sí solas no harán un cambio permanente, es importante entender para qué llegó esa frase a su vida y qué le invita a realizar, con el fin de generar un verdadero crecimiento personal.