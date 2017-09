Fraude en FINE otro escándalo en sofipos, obliga CNBV a aportar a esa federación y cuestionan su rol

* Esta tarde primeras directrices del TLCAN en ministerial; Canacar con Sales y por estrategia de seguridad; CI Banco refrenda con ONU; Águila Canacintra hoy.

DE LOS GRANDES retos para el sector financiero está el acrecentar su alcance, a fin de que todos los sectores de la población reciban sus beneficios.



A pesar de la reforma todavía hay todo por caminar en lo que tiene que ver con inclusión financiera.



Los bancos en general están lejos de la población con menor poder de compra, lo que ha facilitado el avance de otros negocios como el de las sofipos.



Esta figura está por cumplir 11 años y hacia ella se hizo converger a las sociedades de ahorro y préstamo, cooperativas de ahorro y uniones de crédito.



Para la autoridad no ha sido sencilla su supervisión y la prueba es el escándalo de Ficrea y el fraude de Rafael Antonio Olvera, sin resolverse.



Una figura que se creó para la autorregulación de ese ámbito fue el de las federaciones, sociedades civiles sin fines de lucro que conforman las propias sofipos.



La figura que se replicó de Europa está por desaparecer. En el ínter también ha dado dolores de cabeza a las autoridades.



Algunas se han revocado y otras se mantienen con alfileres, no obstante algunos quebrantos e irregularidades en su administración.



Una federación que ha traído muy ocupada a la CNBV que preside Jaime González Aguadé es FINE Servicios S.C. que se constituyó en Querétaro en 2005 alrededor de Caja Libertad que lleva Hugo Morales, CAME de Federico Manzano y Fin Común de Guillermo Colín García entre otras.



El año pasado se descubrió ahí un fraude, situación que sorprendió a la CNBV representada en este ámbito por Mario Antonio López, quien exigió a las sofipos miembros de esa federación la restitución del capital.



A regañadientes éstas aceptaron cubrir el faltante que se generó con Luis Felipe Mariscal Magdaleno en la dirección general de FINE, en este caso 9.5 millones de pesos.



Aunque se solicitó cubrir el faltante con créditos, la propuesta se rechazó por ser partes involucradas. Como quiera en marzo los recursos ya se aportaron y ahora la sorpresa es que la CNBV, que en ese renglón ya lleva Cecilia Teresa Mondragón, ha solicitado otra aportación de 722 mil pesos por sofipo.



Como imaginará ya hay acciones penales contra los anteriores administradores. El nuevo director de FINE es César Gustavo Loeza, quien debe transparentar el accionar de esa federación que igual cobija varias sofipos capitalinas.



Existe la advertencia de la autoridad de que las sofipos deberán aportar el faltante si quieren seguir operando, máxime que son las accionistas de FINE.



Lo que disgusta a los involucrados es que la CNBV no hizo realmente su trabajo de supervisión por 4 años que fue el lapso en el que se generó el quebranto.



Ya se imaginará que los clientes serán los que paguen los platos rotos en este otro asunto que involucra a las sofipos, segmento que ya de por si no ofrece el crédito más barato para quien más lo necesita.



* * *

ANOCHE LOS MINISTROS que encabezan la negociación del TLCAN tuvieron una cena de trabajo. Ildefonso Guajardo por México, Robert Lighthizer por EU y Chrystia Freeland de Canadá. Ahí se les presentó el balance de los resultados de la segunda ronda. Ahora la idea es que hoy por la tarde se reúnan en lo que será la hora de la verdad. Habrá que definir las directrices en algunos temas para comenzar a construir el nuevo acuerdo de cara a la siguiente parada en Ottawa programada del 23 al 27 de septiembre. Por cierto que dos mesas que apenas se reactivaron ayer fueron las de reglas de origen y laboral, justo de las más complejas.



* * *

ESTA SEMANA Canacar que preside Rogelio Montemayor y que lleva José Refugio Muñoz se reunirá con Renato Sales, Comisionado de Seguridad Nacional. El punto es continuar con los esfuerzos para implementar una estrategia en todo el país orientada a acotar los continuos robos que viven sus agremiados en carreteras y ciudades del país. Los transportistas ya estuvieron con René Juárez, subsecretario de Segob. Es imprescindible una mayor coordinación entre las autoridades y las policías, y al mismo tiempo atacar el problema en toda la cadena del delito, lo que también incluye almacenamiento y comercialización de lo sustraído.



* * *

CI BANCO QUE preside Jorge Rangel de Alba acaba de emitir su informe anual de sustentabilidad. La noticia es que se adhirió al Pacto Mundial de la ONU y con ello su compromiso a la protección de derechos humanos, la lucha contra la corrupción, prácticas laborales justas y el cuidado del medio ambiente. Este banco fue el primero que emitió productos verdes. En 2016 colocó 115 mil tarjetas biodegradables. Uno de sus productos insignia es CIAuto Verde, que es el crédito más económico de la banca con una tasa anual de 9.90% para financiar autos híbridos y eléctricos.



* * *

HOY SERÁ LA V Entrega del “Águila Canacintra” que se otorga al mérito legislativo. En esta ocasión entre los galardonados apunte a las diputadas Mariana Benítez, Teresa Lizárraga y a los senadores Cristina Díaz, Héctor Larios y Carlos Puente. Será en el Club de Industriales y estarán por ahí Enrique Guillén presidente de Canacintra y Raúl Rodríguez de la comisión de enlace legislativo. También fueron invitados Juan Pablo Castañón del CCE y Manuel Herrera Vega de Concamín.