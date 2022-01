Frenan indagatoria a Salinas

audima

Ciudad de México .-El 25 de diciembre, al mediodía, el empresario Ricardo Salinas Pliego escribió en Twitter que Santa Claus le había traído "una suspensión definitiva", un triunfo de la libertad que pocos entenderían. Lo celebraría, añadió, con un festejo y tres días de recalentado.

Dos días antes, Salinas Pliego obtuvo una suspensión definitiva para que se frenara una investigación en su contra, que inició la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Ahora, la UIF no puede pedir su información, ni que se bloqueen sus cuentas.

Ante un juzgado administrativo en la Ciudad de México, el millonario se quejó de que Hacienda había violado sus derechos. La alegada violación consistía en que pidieron al sistema bancario que entregara información de sus cuentas, préstamos, propiedades y deudas.

El 4 de diciembre publiqué en este espacio el inicio de esa indagatoria. Salinas Pliego era una de 79 personas de quienes la UIF pidió información. Los otros 78 eran exfuncionarios federales, políticos, empresarios, muchos de los investigados en los Pandora Papers.

Diez días después, los abogados de Salinas Pliego pidieron que se frenara la orden para que los bancos entregaran información financiera del dueño de Televisión Azteca, Banco Azteca, Elektra y otros negocios. A finales de diciembre, ++Reforma++ publicó que el amparo se había presentado. Ahora, en la versión pública del expediente del caso, algunos detalles permiten tener una idea de su curso.

El amparo se presentó el 15 de diciembre. No se lee en la versión pública cuáles fueron sus argumentos, pero dice que el "acto reclamado" ocurrió el 4 de diciembre, el día de la publicación de la columna sobre las 79 personas investigadas. En estos casos, los argumentos jurídicos suelen ser que se violó la garantía de audiencia de la persona investigada o no se le dio suficiente seguridad jurídica para defenderse.

Con la admisión del amparo le dieron una suspensión provisional -como suele suceder en este tipo de casos- y convocaron a una audiencia, el 23 de diciembre. Antes de esta, el juez solicitó que Hacienda entregara un informe sobre su investigación. Avisaron a los bancos Monex, Finamex, Banorte, Ixe y Credit Suisse que no entregaran información del empresario a la UIF.

El día de la audiencia del 23 de diciembre, ninguna autoridad había respondido con un informe, se ve en el expediente público. Esa era la oportunidad para que las autoridades defendieran su caso. El juez Gabriel Regis decidió continuar. Concedió la suspensión definitiva.

El 11 de enero, más de dos semanas después, los abogados del millonario tramitaron una ampliación a la demanda. Solo entonces la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encargada de tramitar ante los bancos las solicitudes de la UIF, envió un informe al juzgado.

Salinas Pliego no es el único empresario que tramitó amparos después de la columna, pero parece ser el único que lo ha conseguido, hasta donde pude rastrear en fuentes públicas. En los otros casos, las audiencias se difirieron porque las autoridades no habían respondido y los jueces determinaron que no podían evaluar las suspensiones sin conocer sus argumentos.

Solicité a un vocero de Grupo Azteca un comentario. Me dijo que no tenían nada que añadir.

Mientras Salinas Pliego parece salir de problemas, Santiago Nieto, quien lideraba la UIF en los últimos años, ahora pasa por el mismo tipo de investigación. Esta semana, la Secretaría de la Función Pública solicitó al sistema bancario toda la información que tengan disponible sobre Nieto y su esposa actual, con la que se casó unos días antes de renunciar a su puesto en la UIF.

En la misma solicitud, que revisé, piden al sistema bancario toda la documentación que tengan de cuentas, préstamos, hipotecas y ahorros de la exesposa de Nieto y sus dos hijas, a quienes se les identifica como sus dependientes económicos. El exfuncionario me dijo que no le han pedido ninguna información para esta indagatoria y que está a disposición de las autoridades.