Frente débil al dengue

A pesar de que año con año, desde hace varias décadas, se han emprendido fuertes campañas contra el dengue, éstas no han sido suficientes para bajar los riesgos. De entrada, porque aunque ya mucha gente conoce las medidas preventivas para evitar los criaderos del llamado mosco “Aedes Aegypti”, no se toma acción y esto solo favorece al mosco. Súmele a eso que los programas de gobierno son cada vez más precarios, como pasa ahora, que para la ciudad de Mazatlán - un punto de mucho peligro - habrá esta temporada menos personal de combate al dengue, zika y chikungunya por la sencilla razón de que hubo despidos en el área de zoonosis. Los trabajadores que por sí ya no se daban abasto, están ya en peores condiciones para cubrir más áreas en la ciudad. Lo que queda es tomar cada quien sus medidas preventivas en casa, evitando acumular agua en recipientes. Tener cuidado ahora en el tiempo de lluvias, tirar todo tipo de cacharos como botes o llantas, incluso el mosco se puede reproducir hasta en corcholatas o tapitas pet. Tape los tanques, cisternas, botes de basura o pozos, además vacíe y limpie con cepillos y cloro estos recipientes, de preferencia una vez por semana. Recuerde que el dengue es una enfermedad peligrosa, sobre todo en personas con enfermedades crónicas, niños o adultos mayores.