Frentes electorales

Después del “estira y afloja” de Miguel Mancera, quien había dicho que si no había votación abierta para la selección del candidato a la presidencia en el frente electoral, integrado por PAN-PRD-MC, la alianza no se daría; este viernes se confirmó la integración de México al Frente, coalición conformado por PAN, PRD y MC, quienes contenderán unidos en el proceso electoral de 2018. Serán tres grandes fuerzas contendiendo por la presidencia, y falta conocer qué sucederá con las candidaturas independientes, particularmente con la de Margarita Zavala y el Bronco, que son los que han avanzado en la recolección de firmas para su registro.El PRI llevará como abanderado a José Antonio Meade, Morena a Andrés Manuel López Obrador, y México al Frente irá con Ricardo Anaya. Arrancando con ventaja AMLO, quien concentra la mayor intención de voto. Pero, falta ver si se sostienen las preferencias, y más aún saber, quién logrará la victoria. Anaya entra a la contienda con potencialidad, ya que el PAN está colocado como la segunda fuerza, y si logran sumar a votantes del PRD y de MC, podrían dar el salto a la primera posición. Pero eso está por verse, sobre todo porque el perfil de Anaya es de militante de la derecha, de un partido que ha gobernado el país y dejó insatisfechos a los mexicanos. Además, el frente tiene el riesgo de que los votantes del PRD y MC, avanzada la contienda y la polaridad con el PRI, opten por voto útil para AMLO, en vez de favorecer a Anaya. Ya se verá.El PRI irá aliado con el Partido Verde, sin saberse aún si tendrán el respaldo de Nueva Alianza. Morena irá en coalición con el PT. De los tres frentes, el más rezagado en el respaldo popular hasta hoy es el PRI y el Verde porque tienen apenas una intención del voto del 16 por ciento del electorado, superados por AMLO, con el doble de las preferencias. Sin embargo, los números e intención del voto pueden cambiar, sobre todo ya que empiecen las campañas y la guerra sucia, y con el derroche de dinero que seguramente habrá en la contienda. ¿O no?El gran riesgo para el PRI es quedar rezagado, además de que enfrentar a dos fuertes rivales no le será fácil, y Meade tiene nula vinculación con el electorado, sobre todo por su perfil empresarial y de élite. Al tricolor le queda poco tiempo para posicionar a su candidato, y aún con el derroche de dinero, corren el riesgo de que su abanderado no haga empatía con los votantes, ya que Meade nunca ha participado en una campaña. Dicen que por ello Peña Nieto colocó como coordinador de campaña a Aurelio Nuño para tener un relevo habilitado en caso de requerir una sustitución de candidato. ¿Será?Lo conformación de la coalición del PAN-PRD-MC tendrá impacto en Sinaloa, falta ver quiénes serán sus candidatos al Senado, en diputaciones y las alcaldías. Igual está por verse si harán alianza con el PAS y si Héctor Melesio Cuen será candidato del PRI o termina con México al Frente.En el caso del tricolor también se habla de Irma Tirado en la formula del Senado, mencionándose a Jesús Vizcarra, Jesús Valdés, Aarón Rivas y Juan Ernesto Millán como posibles candidatos. En Morena se da por hecho que Rubén Rocha Moya será el candidato al Senado, acompañado por Imelda Castro. ¿Será?