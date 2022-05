Fue un encuentro programado de hace tiempo, asegura Rocha

audima

Precisa el Gobernador. El encuentro entre el líder nacional de Morena, Mario Delgado; el diputado Ignacio Mier, y el gobernador, despertó todo tipo de especulaciones políticas. Y es que el momento así lo amerita. Con el cese de Melesio Cuen como titular de Salud, que conlleva el rompimiento de acuerdos locales y nacionales pactados desde la campaña del año pasado. Y el proceso de desafuero contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ambos temas son obligadamente comentados por todos. Más cuando Cuen apenas recibió el oficio donde se le comunicaba su cese, arrancó a la Ciudad de México. Más cuando Estrada Ferreiro hace una semana estuvo también en la Ciudad de México, a donde acudió, entre otras cosas, ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Resulta lógico que se especule sobre los temas que trataron Delgado, Mier y Rocha. Lo que sí es seguro es que no hablaron de astrología y mucho menos de la constitución de la molécula. El propio gobernador Rubén Rocha Moya, directo como es, sin darle vuelta a los temas, comentó a este reportero que Mario Delgado e Ignacio Mier “vinieron en calidad de amigos”. Era un encuentro-comida que ya se tenía programada. Y Rocha Moya nos dijo que fue el preludio de un viaje juntos a Durango para participar en la campaña de la candidata de Morena, Marina Vitela. De ahí viajó a la Ciudad de México a un evento que encabezó el presidente López Obrador por el Día del Maestro.

Crece indignación por desaparición de jovencito. Cientos de personas, sobre todo jóvenes, desfilaron ayer por la avenida Del Mar para exigir que las autoridades intervengan para localizar al estudiante Luis Fernando Peraza Romero, de apenas 17 años. Estudiante de CBTIS, Luis Fernando desapareció el 11 de mayo por la noche, cuando salió de su domicilio en el fraccionamiento Bugambilias. El estudiante es un joven apreciado por sus compañeros de escuela. A cinco días de su desaparición, familiares y amigos de Luis Fernando temen que su integridad física esté en peligro. La desaparición forzada de personas en Sinaloa va en aumento. Y no se ve que las autoridades hagan algo para frenar esta situación, que ya está provocando una especie de sicosis en la población.

No hay pretexto en el caso de Luis Enrique. A diferencia del asesinato del periodista Javier Valdez, que hoy cumple cinco años de que fue ultimado, el caso de Luis Enrique Ramírez debería de tener un avance importante a 10 días de su asesinato. Y es que la Fiscalía cuenta con videos de la zona donde fue “levantado” Luis Enrique. Y también la versión de testigos de cómo fue obligado a subir a un vehículo. Estos elementos hablan de que la Fiscalía no tiene excusa alguna para precisar la identidad de los delincuentes y su detención. No hacerlo solo abona el camino a la impunidad de la que gozan los delincuentes. Representantes del Comité de Protección a Periodistas se reunieron con la fiscal de Sinaloa para que se precisen informaciones y se eviten las especulaciones y contradicciones entre la Fiscalía federal y la estatal. Las investigaciones del asesinato de Javier Valdez arrancaron de cero. Y hoy hay detenidos. #Justicia para Luis Enrique#.