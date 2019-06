Fue una noticia cantada que seguidores de Vargas Landeros se irían a RSP

Se van los malovistas. Ya lo hicieron una vez. Que no la vuelvan a hacer. Algunos malovistas encabezados por el exsecretario de Gobierno Gerardo Vargas Landeros formalizaron (porque evidentemente estaban alejados del PRI) su salida a ese partido y su afiliación a la propuesta de Redes Sociales Progresistas que pretende convertir en partido la exlíder del magisterio, Elba Esther Gordillo. En el 2010, Vargas Landeros y sus cercanos abandonaron al PRI y se fueron a la campaña de Malova. No renunciaron oficialmente. Aunque de facto violaron uno de los principios priista que acredita la expulsión; Trabajar en contra del PRI y a favor de un partido diferente. Sin embargo, por así convenir a sus intereses, siguieron ostentándose como priistas en el sexenio pasado. Incluso cuando el exdirigente cetemista y del PRI en Ahome, Fernando Zapién, demandó la expulsión de Vargas Landeros del PRI. El exsecretario de Gobierno malovista exhibió su carta de militante activo. No es ninguna sorpresa la confirmación de Vargas Landeros y sus más cercanos colaboradores de afiliarse a RSP en Sinaloa. Ya estaba más que cantado. Como también la máxima aquella de “quien traiciona una vez...Traiciona más veces”. Para la asamblea de RSP en Sinaloa vino el yerno de la profesora, el excandidato a senador Fernando González. Y les fue bien. Dicen que lograron afiliar 3 mil 790 personas. Muchos de ellos cercanos colaboradores de Vargas Landeros. Aunque les faltó el comandante Jesús Antonio Aguilar Íñiguez (a) “Chuy Toño”.

Chocan los compadres. Algo pasó entre el gerente de Jumapam, Ismael Tiznado, y el alcalde Luis Guillermo Benítez. Los compadres evidentemente mantienen una diferencia de opinión por lo menos en el caso de las acusaciones lanzadas por el alcalde en contra de los trabajadores de Jumapam acusándolos de que están convertidos en una mafia. Y de que han boicoteado el servicio de agua potable y que se roban el agua. El gerente ha sostenido lo contrario. Esto provocó que “El Químico” montara en cólera. Y ayer “tronó” en contra de Ismael Tiznado, que además es su compadre, de estar “en el limbo”. Y que no se ha dado cuenta de lo que pasa al interior de la Junta, “y eso es muy grave”. Remató su crítica con “lo estoy valorando”. No sería el primer gerente de Jumapam que salga de esa dependencia. Tampoco el primer compadre que “El Químico” desconoce. Ahí está el caso del titular del Departamento Jurídico, Luis Antonio Aguilar Colado, que dejó el cargo y ha hecho público que “no entiende la 4T que aplica ‘El Químico’”. Se avecina otra raya al tigre.

De qué se trata. Desde el momento en que se ventiló públicamente el caso Nafta y la resolución del Juzgado en contra del Ayuntamiento al condenarlo a pagar 140 millones de pesos por una gasolinera que se iba a construir y que apenas llegó a los cimientos, el alcalde Luis Guillermo Benítez declaró que no había nada qué hacer. Y dijo que se pagarían 300 millones de pesos porque se perdió el caso, y de no hacerlo podrían ir a la cárcel. Primero: ¿De donde sacó esa cantidad de 300 millones? Segundo: llama por lo menos a sospecha que no defendió los dineros del pueblo y a la primera dobló las manos. Tercero: ¿Qué negocio con los dueños de Nafta? Con ese dinero, el alcalde resolvería la falta de patrullas y de camiones recolectores. Y sobra.