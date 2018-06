Fuera de control el Comandante Fuego

Quien anda en busca de un equipo de bomberos es la candidata a diputada al Distrito 17 local Paola Gárate, pues no halla cómo apagar la furia del Comandante Fuego, como llama al anónimo responsable de quemar, quitar y destruir publicidad de su campaña. Interesados en hacerle frente al Comandante Fuego, favor de comunicarse al (667) 715 39 95.Al delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al delegado de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa) les urge una bocina gigantesca y unos mensajeros que le sepan bien a eso de convencer a la raza, pa’ que convenza a los habitantes de El Fuerte y Choix de que el agua del río están en buenas condiciones, y que no se encuentra contaminado, pues andan circulando videos en los que se ve una supuesta contaminación y unos peces muertos. Si usted tiene lo solicitado o sabe dónde se pueden encontrar estas bocinas y mensajeros, favor de echarle el ‘fonazo’ al delegado de la Semarnat, Jorge Abel López Sánchez, al (667) 759 27 41, y al delegado de la Profepa, Jesús Avendaño, al (668) 817 07 60.Se solicita un equipo de sonido que tenga un volumen muy elevado, además de que sea portátil, para ser trasladado con facilidad y que tenga micrófono incluido, esto para colocarlo en donde los ‘chacas’ de Servicios Públicos trabajan y que la raza externe las deficiencias que se tienen en cuanto a la recolección de basura, pues parecen hacerse de la vista gorda y la situación sigue pésima, al menos esto se denuncia en las colonias Ayuntamiento 92 y México. Si tienes el artefacto requerido, échale la llamada al mero mero de dicho departamento, Iván Gálvez, al teléfono (687) 872 53 94.Se necesitan urgentemente unos sacos de cemento y albañiles que le sepan machín a su chamba pa’ que se ‘lancen’ a la cabecera municipal de Angostura y se avienten el jale de tapar los baches por la calle Miguel Hidalgo, ya que apenas cayó la primera lluvia de la temporada hace como dos semanas y ya se destaparon unos hoyos que afectan a la raza que circula en sus naves por ahí. Si sabes de alguien que le haga a la albañilería, márcale de volada al mero mero de Obras Públicas, Heriberto Mascareño, al (697) 734 00 40.La gente que vive por el rumbo de Hacienda Victoria, en Mazatlán, está preocupada porque el canal que conduce las aguas de lluvia está lleno de maleza, basura y todo tipo de desechos. Las autoridades municipales no se han dado la vuelta por esos lares para verificar la situación de riesgo. Hay tramos del canal donde este se vuelve muy angosto debido a la maleza y el agua está a rebozar. Por esto, el director de Obras Públicas, Joel García, es requerido por los vecinos para que mande a su gente y cumpla con la limpieza, pues esa zona se caracteriza por inundarse. Lo pueden localizar al número (669) 915 80 07.