¡Fuera máscaras!

Aunque aún no definido si quitarán o no la obligatoriedad al uso del cubrebocas, tanto el gobernador Rubén Rocha Moya como el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, adelantaron que la propuesta está siendo analizada para determinar a más tardar el próximo lunes, previo sustento de especialistas, la viabilidad de dejar a la ciudadanía la decisión de usar o no esta prenda preventiva.

Y aunque en esta ocasión el responsable de la salud de los sinaloenses no fue tajante en su oposición a esta propuesta del gobernador, más bien fue cauteloso y mostró disposición a que sea analizada, sí aprovechó para hacer referencia a la frase de: “zapatero a tu zapato”, es decir, que sean especialistas en la materia (inmunólogos y virólogos) los que determinen si el quitar el carácter de obligatorio al tapabocas podría implicar riesgos para que los contagios de Covid-19 se puedan disparar de nuevo.

Para algunos, el pronunciamiento del secretario de Salud este lunes, quien apostó a que el dejar de usar cubrebocas impactaría positivamente en la actividad comercial, podría ser una señal de que la decisión del gobierno estatal en la persona única del gobernador, iría en ese sentido de aprobar que la población decida si lo quiere usar o no, lo que seguramente provocará reacciones de grupos sociales, de eso no tengan duda. Lo importante es que esta decisión se tome con base en estudios científicos y no políticos.