Fuerte golpe. La administración morenista que en Mazatlán encabeza el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres ha dado prácticamente por perdido el litigio que por 300 millones de pesos mantiene con la empresa Nafta. Esta demandó una indemnización por la clausura de un proyecto de gasolinera cerca del malecón, autorizada durante la administración del panista Alejandro Higuera Osuna. Ahora, el secretario José de Jesús Flores Segura dice que el caso lo perderá seguramente el Ayuntamiento. Lo que no ha aclarado es si la administración morenista accederá al pago de 300 millones de pesos o buscará un convenio. Hay que recordar que por el mismo caso, la síndica procuradora, Isela Bojórquez Mascareño, mantiene una averiguación en contra de 17 exfuncionarios, cuya ineptitud en el manejo del litigio habría provocado que la comuna perdiera ante los tribunales. El tema seguramente seguirá dando mucho de qué hablar, pues está comprobado que el Ayuntamiento sigue expidiendo pagos mensuales por cerca de un millón de pesos a la empresa Nafta, que, López Segura sostiene, no es la misma que reclama la indemnización de 300 millones de pesos.

Lógica extraña. Quien sigue provocando polémica es el alcalde de Escuinapa, el morenista Emmet Soto Grave. Y es que en medio de la crisis más difícil que se recuerde en la Junta de Agua Potable de ese municipio, no solo le dio por gastar en la regeneración de oficinas, sino que además autorizó la condonación de tres años de servicio al hospital general. Como si la comuna no necesitara dinero para pagar los 4.5 millones de pesos que le reclama la Comisión Federal de Electricidad, y como si no le pesara la cartera vencida por más de 30 millones de pesos, ordenó que a Jumapae se olvidara de casi 168 mil pesos que constituye el adeudo del nosocomio estatal.

Acuerdos. Como lo adelantamos ayer en esta misma columna, los grupos parlamentarios en el Congreso del Estado lograron ponerse de acuerdo para sacar los nombramientos que tenían en puerta. En la negociación lograron destrabar los primeros dos puntos: primero fue la elección de la Mesa Directiva, presidida por la priista Gloria Himelda Félix Nieblas; y ayer se aprobó por unanimidad el nombramiento del periodista José Alfredo Beltrán Estrada, que contó con el voto de los 40 legisladores, que por primera ocasión después de mucho tiempo avalan un cargo de esta manera tan contundente. Como lo pudimos confirmar desde el martes, los legisladores de oposición ya habían vetado a Alfonso Páez Álvarez por su clara afinidad con Morena; y tampoco veían con buenos ojos a José Ramón Bohón Sosa, por lo que decidieron darle el voto a Beltrán Estrada, quien no tiene vínculo alguno con algún instituto político y nunca ha ocupado algún cargo público, porque toda su carrera profesional la ha desempeñado en el periodismo, que ahora dejará para ocupar uno de los tres espacios en la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, donde además tiene la posibilidad de ser presidente la próxima semana, cuando se elija al nuevo titular, en lugar de Rosa del Carmen Lizárraga Félix, quien todavía estará dos años más como comisionada.

Sin recortes. Para tranquilidad de los trabajadores de confianza del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), no se prevén recortes de personal, como se rumora entre los trabajadores, luego de que se retrasó unos días el pago de la quincena pasada, pero ayer nos aclaró la situación el titular del Seseps, Renato Ocampo Alcántar, quien dijo que todo se trató de un error administrativo, y que los recursos federales para su área siempre han llegado a tiempo, y no tiene previsto cambios o despidos. Y todo por un documento que se traspapeló y que hizo que la quincena se pagara dos días después, pero puso a temblar a los trabajadores de confianza.