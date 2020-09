Fuertes declaraciones contra el alcalde de Ahome

Fuerte. Sin medias tintas, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, afirmó que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, encabeza un gobierno fallido. Al ver pifia tras pifia que afecta a los ciudadanos, Polo Palafox hizo declaraciones fuertes contra Chapman, a quien no bajó de misógino, transgresor de las normas, con graves problemas psicológicos, emocionales. Es más, recordó que él le solicitó a Chapman que se sometiera a un estudio para conocer su perfil psicológico, a lo que se negó. Al líder de los abogados en la entidad le sobraron argumentos para sustentar sus acusaciones. A la tesorera Ana Ayala Leyva no le fue nada bien, mucho menos al director de la Unidad de Inversión, Paúl Corona. A este último lo acusa de probables actos de corrupción de los que ya se sabía y otro más nuevo. Sin duda, Polo Palafox habló fuerte y a su consideración es momento de que los diputados locales retomen el juicio político contra Chapman.



Desatino. Luego de perder una tras otra contra PASA, Moisés Cadena, asesor jurídico del alcalde Chapman, declaró que empezó a negociar con esta empresa para pagarles el servicio del relleno sanitario, lo que no querían hacer tras confiscárselo en forma ilegal. Sin embargo, la negociación la empezó a realizar con desatino, manejando información que ya los regidores desmintieron. Lo que pasa es que Cadena señaló que Cabildo autorizó pagarle a PASA por el relleno 146 pesos por tonelada, lo que los regidores, el pasista Fernando Arce y el priista Raúl Cota, refutaron que el Cabildo lo haya aprobado. Incluso, la regidora oficialista Ariana Sulae Castro reconoció que eso no se ha visto ni siquiera en la Comisión de Hacienda que preside. Ya no es de extrañar porque si Chapman falsea información, qué pueden esperar los ahomenses de los que le hablan al oído.



La burla. Cuánta razón tenían algunos del Hospital General en rechazar la pretensión del alcalde Chapman de que entre el personal se eligiera a uno para que diera el Grito de Independencia. Decían que los quería usar para desviar la atención de las acusaciones que abundan en su contra, pero además porque con eso se violaba la norma legal que rige el protocolo de la histórica ceremonia. Por supuesto, Chapman negó que se violara la ley. Pero lo que fortalece la hipótesis de que todo fue puro “show” del alcalde fue el hecho de que un día le hablan al director del nosocomio, Sergio Loza, para decirle que él iba a dar el Grito, lo que aceptó gustoso. ¿Qué no iban a realizar un proceso entre el personal para seleccionar a uno? Un día antes de esto, eufórico, con el sistema alterado, a gritos, Chapman sostenía que no se violaba le ley y que iba a ser un médico o enfermera quien daría el Grito. Pero horas después, dijo que sí se violaba la ley y que él daría el Grito. Tras verles la cara, como lo toman algunos, el colmo es que los está invitando a estar con él en la noche del 15 de septiembre.



Posibilidad. Respaldada por algunos, Georgina Lozano, activista social del Valle del Carrizo, le va a entrar para la candidatura del Partido Sinaloense a la diputación local por el Tercer Distrito Electoral. Ya trae activismo para ganarse a los sectores, entre ellos a los productores. Falta que tenga el apoyo del presidente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen.



Sorpresa. Dicen que el presidente del PAN en El Fuerte, el regidor Javier Flores, está apoyando al empresario transportista Vicente Pico en sus aspiraciones para la alcaldía. Estuvo en una reunión, en conocido restaurante, a la que también asistió Enrique Gil Flores, popularmente conocido como “Loliqui”. La foto en la que aparece el líder panista fortense dejó con los ojos cuadrados a muchos.