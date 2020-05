HISTORIA EN EL DEBATE

28 de mayo de 1970

Fuertes pérdidas en un incendio en "El Faro". Un violento incendio en el sector comercial de la ciudad que duró más de una hora, causó fuertes pérdidas en una tienda de ropa y bien pudo dañar, si el fuego no hubiera sido controlado, una joyería y una sombrerería contiguas. Las pérdidas, aunque no han podido ser cuantificadas, tal vez puedan ascender a unos 10 mil pesos. Un corto circuito en un ventilador de aire, que se encontraba funcionando en la parte superior del edifico de Almacenes "El Faro", inició la conflagración al hacer contacto con papeles y algunas prendas de ropa. El negocio es propiedad del conocido comerciante Fructuoso Castañón, y se encuentra ubicado en la calle Hidalgo.

"Yo llegué a la tienda en los momentos en que estallaba el fuego", exclamó en tono precipitado la señora Pilar de Castañón, para luego explicar que pudo apreciar cuando las llamas alcanzaron un cortinaje. Dijo que corrió al automóvil y se dirigió a dar aviso a los bomberos, pero fue más rápida una bicicleta que tripulaba un joven y que casi al mismo tiempo había salido de la tienda con el mismo fin, pues el teléfono estaba descompuesto. Cerca de las 20:20 horas y después de una intensa lucha en la que se tuvo que romper cristales, despegar un anunció de lámina del negocio y retirar la ropa de los escaparates para que no avanzara más el fuego, fue exterminado el incendio.

Electricidad para populosa colonia. Las obras de electrificación de la colonia “Lic. Adolfo López Mateos”, habitada por humildes familias, se iniciarán hoy en un sencillo acto. A la reunión que se desarrollará en el centro de la nueva colonia asistirán el alcalde Ernesto Ortegón y el presidente de la Junta de Electrificación, Rosalío Pizarro. La obra tendrá un costo de poco más de 100 mil pesos, aportando los vecinos la cantidad de 33 mil pesos, y el resto será tributado por la Federación, el estado y el municipio.

El Danubio siembra muerte y destrucción. Viena. Las aguas desatadas del Danubio siguieron avanzando a través de Rumania, dejando una estela de muerte y destrucción a su paso, pero el presidente de ese país, Nicolás Ceausescu, proclamó que las inundaciones no han ahogado la política exterior independiente de su gobierno comunista. El líder rumano reiteró su desafío a la Unión Soviética, sobre cuya ayuda depende su país para reemplazar las máquinas destruidas y las cosechas arrasadas por las aguas.

Bautizo de Enrique Trapero. Con el nombre de Conrado Enrique fue consagrado en la cristiandad el primogénito del estimado y joven matrimonio formado por el señor Alberto Trapero y su esposa, Georgina Velderráin de Trapero. La ceremonia tuvo lugar en la parroquia del Sagrado Corazón, siendo apadrinado el pequeñito por sus abuelitos maternos, don Enrique Velderráin y doña María Antonieta de Velderráin, quienes amorosamente lo sostuvieron en brazos durante el desarrollo del acto.

28 de mayo de 1995

Se arraigan impunidad y corrupción. Una esquizofrenia política, social y económica enfrenta la población de Sinaloa y todo el país, que ha superado la crisis y llega al abismo, ante los graves síntomas de descomposición que existen en el país. Esto debido al enriquecimiento ilícito de algunas personas, el desempleo de 8 millones de mexicanos, el avance del narcotráfico y la creciente violencia. Lo anterior fue declarado por el asesor de la Conferencia Episcopal, sacerdote y también profesor de Teología Francisco Merlos, du-rante la Asamblea Pastoral de la Diócesis de Culiacán.

Virtual triunfo de Fox. Guanajuato. De acuerdo con el quinto reporte de resultados preliminares emitido por el Instituto Electoral de Guanajuato, el PAN se mantiene en primer lugar de las preferencias electorales con su candidato, el empresario Vicente Fox Quesada, al computarse el 45.4% de las casillas instaladas. El PRI reconoció que la tendencia de las votaciones de la jornada no les fue favorable y que mantendrán un respeto irrestricto al estado de derecho, aceptando la decisión de la ciudadanía.

Francia reclama a la ONU. París. Francia amenazó con retirar su tropas de Bosnia-Herzegovina y exigió a la ONU que endurezca su mandato para mantener en esa república la fuerza de paz, al incrementar sus cañoneos los serbios. “Los graves acontecimientos ocurridos ahora son el resultado de la ambigüedad que acompaña al mandato de las tropas de la ONU”, de-claró el presidente Jacques Chirac, tras una reunión de urgencia, donde pidió a la organización se haga respetar y cumpla su tarea al servicio de la paz.